古林睿煬、孫易磊參戰WBC！水谷瞬可代表英國出賽？ 火腿隊：全力配合

北海道日本火腿鬥士隊日前已同意古林睿煬與孫易磊於賽事期間披上中華隊戰袍出賽。火腿隊對於旗下球員參與世界棒球經典賽（WBC）始終保持開放態度，日媒進一步披露，陣中外野手水谷瞬具備英國血統，未來若接獲英國代表隊徵召，球團同樣不會設限，展現高度支持國際賽的立場。

北海道日本火腿鬥士隊日前已同意古林睿煬與孫易磊於賽事期間披上中華隊戰袍出賽。（圖／翻攝自火腿隊IG）

在日本國家隊方面，除了先前已公布的伊藤大海外，火腿隊內還有北山亘基、五十幡亮汰等人被外界點名，可能成為日本武士隊的潛在人選。儘管WBC賽程接近新球季開幕，正值球隊備戰的重要時期，但球團高層仍強調，只要收到正式徵召通知，將樂於放行，並直言「希望選手們能在國際舞台上好好表現」。

除了本土球員外，洋將同樣存在多國代表的可能性。包含古巴代表隊候補的馬丁尼茲（Ariel Martínez），以及被中華隊關注的孫易磊、古林睿煬，皆被視為潛在人選。而水谷瞬除了英國血統外，其父親出身於前英國殖民地、具奈及利亞背景，也讓他成為英國代表隊的可能選項之一。對此，球團高層態度一致，只要收到正式邀請，一定全力配合。

古林睿煬與孫易磊先前受訪時皆透露，已接獲國家隊相關詢問，對於代表台灣出征國際賽持正面態度。值得一提的是，日本火腿隊將連續兩年來台進行交流賽，並與中華隊交手，屆時若兩人身披中華隊戰袍出賽，將有機會與火腿隊友正面對決。

孫易磊日前也在訪談中點名，萬波中正是自己最想對戰的隊友之一，相關話題也為未來交流賽增添不少看點。隨著WBC腳步逐漸逼近，日本火腿隊多名球員的國際賽動向，勢必將持續受到關注。

