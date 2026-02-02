古梅開花 祀典武廟梅雪紛飛

臺灣祀典武廟古梅樹綻放。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

賞梅不必到山區，臺灣祀典武廟古梅樹結花苞，白色花瓣飄落彷彿「梅雪」，吸引不少信眾、遊客到此賞梅。

台南市區有不少賞梅景點，包括臺灣祀典武廟、延平郡王祠、北區大和公園及安平區天妃里一處私密景點，如今鋒面來襲，各地的梅樹陸續開花。

臺灣祀典武廟有兩棵珍貴樹木，其中一棵為蘋婆，另一棵則為古梅樹。古梅曾遭白蟻侵蝕，民國九十九年因中颱凡那比襲台，古梅樹被強風吹襲攔腰折斷傾倒，市府文化局增設「鐵拐」支撐，讓橫生的枝幹有所依附。一０四年蘇迪勒颱風直撲台灣，台南地區雖颳起強陣風，古梅樹堅強存活下來。

臺灣祀典武廟主委林培火表示，梅花通常有五個花瓣，臺灣祀典武廟古梅樹為多重花瓣，屬於「瓣化」現象，花朵外觀與眾不同，就有攝影家以重瓣梅為題材參賽得獎。