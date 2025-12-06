「古漕新韻」海峽兩岸(江蘇)青年文化藝術匯采風作品交流 台北開展

第八屆「古漕新韻－－海峽兩岸（江蘇）青年文化藝術匯采風作品交流展」台北展請柬。

第八屆「古漕新韻－－海峽兩岸（江蘇）青年文化藝術匯采風作品交流展」台北展12月5日至9日於北市張榮發基金會舉辦，並將於今（7）日舉行開幕典禮。本次展覽由江蘇中華文化學院、江南大學、中國美術協會主辦、臺灣港澳台美協協辦，匯聚蘇台青年創作者的採風佳作，以藝術為媒介聯結運河文化與兩岸情感，持續推動兩岸文化交流向縱深發展。

据悉，該系列展覽已於11月10日在江蘇省無錫市江南大學錢紹武藝術館開幕，集中展出120幅採風創作的優秀作品。作為巡迴展覽的重要一站，台北展延續無錫展的文化暖意，讓兩岸青年的藝術成果跨越海峽，與臺灣觀眾見面。

本屆活動期間，江蘇與臺灣兩地藝術家組成聯合採風團，先後走進無錫、泰州、鎮江三地的大運河沿線文化地標。他們的足跡遍佈無錫市蕩口古鎮的青石板路、梅蘭芳紀念館的戲韻長廊、西津古渡的千年碼頭，通過實地寫生、沉浸式體驗，探尋古運河的歷史脈絡，挖掘江南水鄉的獨特韻味與人文底蘊。藝術家們以筆為媒，將江南的「水弄堂」風貌、戲曲文化、古渡風情轉化為鮮活的藝術作品，為兩岸文化交流注入新的創作活力。

此次台北展展出的百餘件作品，涵蓋繪畫、非遺創意等多元藝術形式，均為採風成果的精華之作。作品以豐富的視覺語言呈現江南文脈的當代價值，既展現了兩岸青年創作者的才情與創意，更凝聚著他們對中華傳統文化的共同理解與情感認同。

作為蘇台文化交流的品牌活動，「古漕新韻」系列展覽已連續舉辦八屆，始終以藝術為橋，搭建兩岸青年溝通的平台。此次台北展的舉辦，不僅讓臺灣觀眾近距離感受江南文化的魅力，更推動兩岸青年在創作中深化對中華文脈的認知，為兩岸關係和平發展注入文化動力。中國美術協會、臺灣港澳台美協青年部主任李政天表示，未來將繼續推動此類交流活動，讓兩岸文化交流的暖意持續傳遞，共同守護和弘揚中華優秀傳統文化。