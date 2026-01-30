古物再增2件 累計108組881件

「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」列為台南一般古物。（文資處提供）

記者林雪娟∕台南報導

台南古物再添寶！經古物審議會審查，台南市新增「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」及「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」兩件一般古物；台南市已指定一０八組八八一件古物，含國寶三組六件、重要古物十四組一八六件，一般古物九十一組六八九件，數量和類型相當豐富，展現台南為文化古都所累積的深厚歷史底蘊。

「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」列為台南一般古物。（文資處提供）

「〈臺灣省立成功大學圖書館新建工程設計圖〉圖組」為現存手工繪製的描圖紙原圖，保存狀況良好，而「原臺灣省立成功大學總圖書館」本身為南市登錄歷史建築，也是美援時期現代主義建築重要代表。

廣告 廣告

文資處說，從該組設計圖可看出在現代主義建築思潮影響下，建築設計各項細節與資訊，圖面標題採中英對照，反映一九五０年代美援時期中美合作下的時代特色。

「陸路提督林文察賞用六錢銀牌」，推測為清領時期咸豐、同治年間，由台籍著名武將林文察所發給的賞用銀牌。此類銀牌為目前所知台灣清代傳世賞牌中，唯一一批由台籍高級將領所訂製的賞用銀牌案例，在歷史上具有高度稀有性。