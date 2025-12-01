古琴與生活美學融合 東美館讓大家體驗當古代文人

一場將古琴與生活美學融合的展覽，目前正在臺東生活美學館主展覽室展出。

安饅琴社柯響峰社長說，他和副社長蔡亞軒都是臺東人，兩人希望把古琴帶回臺東推廣，因此辦了這次的展覽。

安饅琴社副社長蔡亞軒說，這項展覽可以讓大家喝茶、彈古琴，享受古人般的風雅生活。

詩人徐慶東對於會場的布置非常欣賞，他說，整個情境完全讓人可以想像古代文人的生活。

這項取名為「韻調清和：古琴與生活美學」的展覽，由安縵琴社社長柯響峰與副社長蔡亞軒共同策劃，試圖透過琴聲、茶韻、詩意與書畫，重現古人的生活。在現代快節奏的社會裡，希望透過古琴與文人文化的呈現，讓觀眾重新找回生活的節奏，理解藝術其實存在於日常的一呼一吸之間。

柯響峰社長說，他原本在北部發展，去年退休後，想要回到故鄉臺東，安靜的讀書彈琴，巧合的是，副社長蔡亞軒也是臺東人，原本在故宮服務，也想回鄉發展，於是兩人希望把古琴帶回臺東推廣，因此辦了這次的展覽。古琴被稱為「文人之器」，自古便象徵修身養性的文化精神，古琴不僅是音樂器具，更是一種承載心境與哲理的媒介。

策展人之一蔡亞軒表示，展場設計以「六景入心」為主題，包括：古琴文化的質與美、品茗試茶、看山賞石、吟詩詠詞、書畫裝池與園林氛圍。在「品茗試茶」區，茶席與琴桌相對，模擬古代文人「茶與琴對話」的閒適時光，並邀請臺東在地茶人陳至榮先生分享臺東茶文化，感受文化與土地的深層共融之下，如何凝練一杯好茶；「看山賞石」展出文人賞石與自然造化之美，呈現「百仞一拳、千里一瞬」的山水氣象。

展覽期間的每個週末，將舉行主題導覽與雅集，包括古琴現場演奏、詩詞吟唱、茶席互動、藏石與裝裱藝術講解等活動，邀請大家近距離體驗古代文人的精神生活，不僅可聆聽琴音、聞茶香、賞畫賞石，更能親手參與茶席布置與琴譜體驗，感受「靜中有樂、淡中有味」的生活意境。

蔡亞軒說，不懂音樂沒關係，現場設有互動區，可以讓大家體驗古人的意境，也可以試彈古琴，歡迎大家來喝茶聽琴。

看到展場布置得非常雅緻，詩人徐慶東老師眉開眼笑的說起一段哲理，他說，這是臺東第一次以古琴為主軸的展覽，最特別的是，除了古琴，這項展覽把古代文人的生活完全呈現出來。聽古琴有三種境界，一是情境，入於耳、悅於耳；二是情懷，美妙的音樂進入心懷而悅於心；三是情歸，聽了古琴之後，會帶領你到心靈故鄉，抵達更高的生命境界，整個過程其實就是「一」，就是生活的全貌，也就是美。