古瑞麟接任嘉縣警長 翁章梁佈達

嘉義縣警察局二十日舉行卸、新任局長交接典禮，原局長李權哲調任台北市警察局主任秘書，由保二總隊副總隊長古瑞麟接任。縣長翁章梁親自佈達命令，並見證雙方交接印信。此次交接也象徵著嘉義縣警察局正式開啟新篇章，為未來的治安維護注入新氣象。除局長交接外，副局長葉志誠也陞任警政署警監督察，由航警局高雄分局長陳譽仁接任。

古瑞麟局長是中央警察大學正科五十六期，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長及保安警察第二總隊副總隊長等職位，擁有豐富的職務歷練，且表現優異，備受同僚肯定。

翁章梁首先感謝李權哲局長帶領全體同仁，秉持專業與熱忱，積極維護治安，使嘉義縣在全國性治安評比中屢獲佳績。嘉義縣的詐騙案件及其涉及金額相較同期有顯著下降，顯示警方在打詐方面取得明顯成效。翁章梁說，他交辦給嘉義縣警察局兩大重要任務，一是竊盜案比照重大案件辦理，並要求分局長必須親自到場處理；二是重大刑案必須盡速偵破，確保社會秩序穩定。翁縣長期望，未來在古局長的領導下，警察局將延續過往的優良成績，並持續精進工作，為縣民提供更高安全感與滿意度。