古瑞麟接任嘉義縣警察局長 翁章梁：嘉義警方不容挑釁

古瑞麟新任嘉義縣警察局局長，翁章梁縣長主持，各界應邀觀禮。（圖/嘉義縣警察局提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】嘉義縣警察局於今（20）日上午9時舉辦卸、新任局長交接典禮，翁章梁縣長親自主持，內政部警政署警政委員張樹德監交，縣議會李光耀秘書長與嘉義地檢署蔡宗熙檢察長與各界民意代表、社會賢達出席見證，場面簡單隆重。

翁章梁首先肯定卸任的李權哲局長服務1年半以來，獲得全國性工作評比第1名及優等以上名次不計其數，治安、交通及為民服務態度的表現，更是頗受縣民的肯定。今獲上級器重，榮陞臺北市政府警察局主任秘書，相信以他豐富的工作經驗，一定可以勝任新職，在此祝福他。

翁章梁縣長表示，「竊盜案件預防與偵破」及「轄區治安不容挑戰」是本縣治安的2大主軸，我們要透過強力執法，讓所有不法之徒明白，嘉義警方是不容挑釁的。同時，面對需要幫助的民眾，更要展現同理心，做到剛柔並濟。古局長過去在刑事工作有非常深厚的積澱，深信古局長就任後，能發揮這份專業，帶領團隊強化偵防效能。無論案件大小，都要以最快速度破案，守護人民財產。

翁章梁叮嚀各級幹部在追求效率時，必須兼顧同仁的執勤安全與身心健康，落實「治安」、「交通」、「服務」、「風紀」及「團隊合作」等5項工作，建構「勇敢超越，追求更好」的「安心、安定、安全新嘉園」。另外， 2026台灣燈會時隔8年將在3月再次回到嘉義縣舉辦，本縣秉持著辦喜事心情，各界總動員，為能圓滿順利，希望所有同仁也全力以赴，除了讓國內外各界看到嘉義縣的轉變外，也同時展現嘉義人的熱情與驕傲。

縣警局指出，古瑞麟局長是中央警察大學正科56期，歷任巡官、偵查員、組長、刑事警察大隊大隊長、督察、科長、高雄市政府警察局分局長、保安警察第五總隊主任秘書、花蓮港務警察總隊總隊長及保安警察第二總隊副總隊長等職務，職務歷練相當完整，表現十分優異。

新任陳譽仁副局長是中央警察大學正科55期畢業，歷任巡官、所長、組員、分隊長、偵查員、警務員、中隊長、警務正、督察員、股長、少年隊隊長、秘書、專員、防治科科長及航空警察局分局長等職務，學（經）歷豐富，歡迎2位加入嘉義縣這個大家庭。