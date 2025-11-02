古程丰入伍才知「二、三尖瓣脫垂」 堅持服役：我當兵我驕傲

古程丰化身超人，正義聯盟大集結嗨翻萬聖節。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供)





一年一度的萬聖節，台八演員古程丰成立的「小超人綜合體能俱樂部」舉辦盛大變裝活動，今年活動現場宛如「正義聯盟」大集結，古程丰化身「超人」、啦啦隊女神沐妍是「神力女超人」、男星潘胤傑扮演「索隆」、啦啦隊新秀陳怡樺成為「兔子仙子」，以「超人英雄」主題呼應俱樂部宗旨。

古程丰表示，萬聖節是孩子最期待的節日之一，能穿上喜歡的卡通人物服裝，看見夢想成真的笑容，就是活動的意義。他希望孩子透過角色扮演發揮想像力，學習創意、社會互動與團隊合作，虛擬成真的體驗更能帶來感覺統合刺激、幫助大腦發展。藝人師資也趁此聚在一起與孩子同樂，打造一場難忘的英雄派對。

活動當天最吸睛的打扮非潘胤傑莫屬，他以《海賊王》索隆造型亮相、腹肌逼真到被誤認為AI生成。古程丰笑說：「他已經自律維持八塊腹肌十多年了，無論風雨都晨跑，連員工旅遊都持續運動！」每次被懷疑腹肌是AI，他就直接掀起衣服讓大家驗證，讓小朋友像見到卡通人物般驚呼連連。

潘胤傑（左）神複製〈索隆〉秀八塊腹肌，古程丰（右）曝他超自律。（小超人綜合體能俱樂部提供)

另一亮點是沐妍的「神力女超人」，租借服裝時店員特別提醒「這套要身材夠好才好看」，但沐妍的體態完美駕馭，展現超女的力量與美麗。她笑說平時靠飲食、舞蹈與體操維持好狀態，也希望用身體力行鼓勵學生。

啦啦隊女神沐妍把自己打扮成是「神力女超人」。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供)

回顧開設「小超人綜合體能俱樂部」的初衷，古程丰表示，最有成就感是看見孩子的成長。他提到疫情期間許多孩子因缺乏感官刺激而出現感統失調、語言發展遲緩等情況，「我們有孩子剛來時兩歲多還不太會說話，經過2、3個月課程就進步神速，講話流利又可愛。」甚至有原本在特教班的孩子經半年訓練後能回到普通班，還開心拿著92分的考卷給老師看。

啦啦隊新秀陳怡樺變身「兔子仙子」。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供)

古程丰說：「這些改變讓我覺得一切努力都值得。」他同時分享，自己曾在當兵時意外發現患有二、三尖瓣脫垂，甚至符合免役條件，但仍選擇堅持完成兵役。「人生只有一次能體驗軍旅生活，我不想留下遺憾。」他也提到，對於近期的閃兵事件，他相信只要勇於面對、誠心反省並負起責任，大眾一定會給機會。古程丰笑說：「我當兵我驕傲！」他認為無論是在軍中學到的紀律、教孩子的耐心，或是經營體能館的毅力，都是超人精神的延伸。

古程丰也即將於11月28日推出第二首單曲〈並肩飛翔〉，由他親自填詞，並邀請好兄弟潘胤傑共同演唱。歌曲靈感來自一次體操內訓的夜晚，「那天我剛學會前空翻，靈感湧現就寫下這首歌的歌詞。」他說，作品象徵夢想與友情，也感謝那些曾不看好他的人，「因為他們讓我更努力飛得更高。」

〈並肩飛翔〉更獲選為「中正盃體操錦標賽」指定主題曲，古程丰表示：「這是全台唯一破千人參賽的體操比賽，能被選上非常榮幸！」他期許和夥伴們一起「並肩飛翔」，迎接新里程碑。接下來除了推新歌，他也籌備體操館二館、戲劇演出與2026第三首單曲，笑說：「希望新年能練出六塊腹肌，跟胤傑並肩飛！」



