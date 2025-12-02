古程丰心臟有問題不閃兵 勇敢當兵成「更好的自己」

演員古程丰推出與潘胤傑合唱的新曲〈並肩飛翔〉。（小超人綜合體能俱樂部提供）

演員古程丰出道超過10年，除了在《機智校園生活》、《美麗人生》等劇中表現亮眼，近年也投入經營「小超人綜合體能俱樂部」，致力培養年輕體操選手。他2日宣布與同為演員的好友潘胤傑攜手推出合唱新曲〈並肩飛翔〉，由華納音樂發行，將於12月3日零時在各大平台上架，並獲選為《台北市中正盃體操錦標賽》開幕主題曲。兩人首次於賽事開幕登台演唱，新歌旋律一下便炒熱全場。古程丰表示從小學六年級就有唱跳夢，「畢業營火晚會讓我第一次感受到舞台的魔力」，潘胤傑則坦言「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切都像在做夢。」

〈並肩飛翔〉詞曲皆由古程丰包辦，靈感來自他在體操訓練成功完成空翻的瞬間，他形容像被打開一道門，激動得立刻哼出旋律並寫下歌詞。為了打造這首夢想作品，他自掏七位數製作，全程參與錄音、MV與宣傳細節。他說雖然辛苦，但每一步都讓他更確定歌曲要做到最好，也感謝團隊與合作品牌的支持。這首歌寫給所有「跌倒又站起來的人」，希望陪伴每段不放棄的旅程。今年他帶著體操館孩子再次參加中正盃，也因此主動與主辦單位合作，把歌曲獻給努力追夢的選手。首次在破千名選手、體育局長與致力推動台灣韻律體操的瑞莎面前演唱，他直呼壓力超大。談到體育精神，他也分享自己當兵時曾被診斷二、三尖瓣脫垂，符合免役條件，但仍選擇服役，「因為不想留下遺憾，也相信勇敢面對才能看到更好的自己。」巧的是，潘胤傑也曾在儀隊服役，兩人笑說「我當兵我驕傲」，把挺身承擔的力量分享給台上台下的每位孩子。

古程丰透露，〈並肩飛翔〉是出道十年送給自己與兄弟的禮物，他擅長RAP，潘胤傑的音準與穿透力強，兩人聲線搭起來自然又有能量。這次在中正盃開幕首次演唱就帶動台下孩子跟著律動，他也期待未來真的能在大場面聽到大家一起大合唱。展望2026年，他預告將推出第二首個人單曲，並持續展店、拍戲與創作，「未來會更忙，但我準備好了，會努力把每件喜歡的事做到最好。」

