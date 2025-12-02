古程丰斥資7位數攜潘胤傑圓夢 〈並肩飛翔〉寫給跌倒又站起的人

古程丰自掏腰包7位數重金打造〈並肩飛翔〉。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

出道超過十年的演員古程丰，演藝事業與副業經營有成，不僅參演多部戲劇如《機智校園生活》、《美麗人生》，近年更創辦「小超人綜合體能俱樂部」培育體操小選手。今（2日）他與同為演員的好友潘胤傑正式公布合作新單曲〈並肩飛翔〉，新歌同時獲選為「台北市中正盃體操錦標賽」開幕主題曲。

古程丰分享，自己從小六就有唱跳夢想，大學後更確定想唱自己的歌，〈並肩飛翔〉的靈感來自他成功學會空翻的那一刻，形容那份激動與成就感「像被打開一道門」，回家後立刻寫下旋律與歌詞，並自掏腰包7位數重金打造這首夢想作品。他表示，這首歌是寫給所有「跌倒又站起的人」，盼用音樂陪伴每段不放棄的旅程。潘胤傑則笑說，從沒想過會成為歌手，「從錄音、拍MV到變成賽事主題曲，一切像在做夢」。

多年來帶領體操館孩子參賽的古程丰，深知推廣台灣體操的艱難，因此主動與主辦單位合作。面對台下破千名選手、體育局長與韻律體操推手瑞莎，他坦言既期待又緊張，希望用歌曲鼓勵追夢的孩子：「不被看好反而更有力量。」古程丰也藉由自身服役的堅毅經歷，與同為儀隊退伍的潘胤傑強調，勇於承擔責任，是成長最重要的力量。

古程丰透露，這首詞曲皆由他創作的歌曲，是送給自己與兄弟的10年禮物。展望2026年，他預告將推出第二首個人單曲，並持續展店、拍戲與創作，期許自己把每件喜歡的事做到最好。

古程丰（左起）、潘胤傑合唱新歌〈並肩飛翔〉。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

