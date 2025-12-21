古程丰新歌男模好友超搶鏡！大秀體脂僅8%精實身材

古程丰新歌MV邀來好友潘胤傑（右）參演。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

演員古程丰推出新歌〈並肩飛翔〉，MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出。其中潘胤傑過去以模特兒身分參與許多走秀，較少有戲劇作品，但這次在MV 展現自然不造作的演技，也大方秀出長期健身成果，體脂僅8% 的精實身材成為畫面亮點。

首次與琳妲合作，古程丰坦言從拍攝第一天就留下深刻印象。他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡，但只要導演一喊開拍，琳妲便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位，「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」

古程丰（右一）新歌MV邀請琳妲、沐妍、潘胤傑共演。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

古程丰表示，劇情是與導演共同發想，但他自己特別在意場地、光線與畫面的整體美感，希望每一個鏡頭都能呈現出電影般的質感。雖然拍攝當天因時間與進度限制，仍有部分原始構想未能完整呈現，但團隊仍在有限條件下完成最理想的版本，也讓他更加確定持續投入影像創作的方向。

被問到未來的合作夢想清單，古程丰音樂方面最希望能與周杰倫合作，戲劇方面則許願與許光漢合作。至於MV合作名單，他提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會圓夢。

古程丰（右）與好友潘胤傑拍出兄弟情。（圖／小超人綜合體能俱樂部提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導