古程丰許願合作周杰倫、許光漢 邀潘胤傑裸上身秀肌肉

演員古程丰跨界當歌手推出新歌〈並肩飛翔〉，MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，潘胤傑在其中大展體脂僅 8％ 的精實身材，滿滿「肌」情。

提及MV創作過程，古程丰表示劇情是與導演共同發想希望呈現，「在人生卡關、受挫的時候，身邊能有一個願意拉你一把、陪你一起撐下去的夥伴。」

找來琳妲演出，古程丰表示十分讚賞她的氣質，「她本身就很有正能量，也很喜歡小朋友，氣質和歌曲想傳達的感覺非常貼近。」古程丰坦言從拍攝第一天就對琳妲留下深刻印象。他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」

古程丰也喊話音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出；至於MV合作名單，他也再度提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。

