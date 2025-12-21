古程丰許願合作男神許光漢 邀琳妲助陣大讚對方「比我還專業」

演員古程丰近期推出新歌〈並肩飛翔〉，MV日前正式上架，特別找來啦啦隊女神琳妲參與演出，古程丰坦言從拍攝第一天就對對方留下深刻印象，「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」

演員古程丰近期推出新歌〈並肩飛翔〉， MV 日前正式上架。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部 提供）

古程丰坦言，這次拍攝從一開始就以電影規格為標準來執行，希望不只是完成一支音樂影像，而是拍出能承載情感的作品。〈並肩飛翔〉由古程丰詞曲全創作，將一路走來對友情與夢想的體悟完整寫進旋律之中。

MV邀來啦啦隊女神琳妲、小超人綜合體能俱樂部教練沐妍，以及潘胤傑共同演出，其中潘胤傑過去以模特兒身份走跳各種品牌大秀，雖較少有戲劇作品，但這次在MV中展現自然不造作的演技，也大方秀出長期自律健身成果，體脂僅8%的精實身材成為畫面亮點。

談到琳妲，古程丰十分讚賞她的氣質，「她本身就很有正能量，也很喜歡小朋友，氣質和歌曲想傳達的感覺非常貼近。」他也笑說，未來若有機會，很期待邀請琳妲到小超人體能俱樂部，和孩子們一起跳舞、同樂，把這份正向能量延伸到更多地方。

古程丰新歌 MV 邀來啦啦隊女神琳妲助陣。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部 提供）

首次與琳妲合作，古程丰坦言從拍攝第一天就留下深刻印象。他形容琳妲私下給人標準「E人」形象，十分親切健談，幾乎一到現場就能和所有人打成一片，片場氣氛始終熱絡不冷場，但只要導演一喊開拍，她便能立刻切換狀態，迅速進入角色，眼神與情緒轉換相當到位。古程丰笑說：「那種從聊天模式一秒入戲的專注度，真的很驚人，甚至比我還專業。」

被問到未來的合作夢想清單，古程丰透露，音樂方面最希望能與天王周杰倫合作，戲劇則許願與戲劇男神許光漢合作演出。至於MV合作名單，他也再度提到曾邀請啦啦隊女神李多慧參與拍攝，雖然此次因時間與行程未能成行，但仍期待未來有機會完成這次合作。

古程丰對於琳妲一秒入戲的專注度相當驚艷。（圖／ 小超人綜合體能俱樂部 提供）

古程丰透露，這次MV上架後，數位平台點擊表現亮眼，粉絲與合作廠商的回響都相當正面，讓他更有信心持續投入創作。他進一步預告，明年已確定將推出兩首全新單曲，未來不論在音樂、影像或戲劇創作上，都會持續嘗試不同可能，「只要作品能陪到人、給人力量，我就會繼續拍、繼續唱、繼續創作下去。」

