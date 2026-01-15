古籍發現小冰河期颱風最多 顛覆氣候愈冷颱風愈少

記者黃朝琴／臺北報導

臺師大、中研院、臺大組成跨域研究團隊，從古籍到科學數據，重建600年颱風史，透過系統性分析歷史文獻資料，成功重建西北太平洋自14世紀以來的熱帶氣旋活動紀錄，研究發現處於1650至1680年的「小冰期」，因「陸冷海暖」反而是颱風最頻繁的時期，顛覆傳統認為「氣候愈冷、颱風愈少」的既有想法。

熱帶氣旋對人類社會影響深遠，但現代觀測資料多侷限於近百年，長期變化趨勢仍待釐清。臺灣師範大學今（15）日公布最新成果，跨校研究團隊學者成功重建西北太平洋自1368年至1911年的熱帶氣旋活動紀錄，補足近百年現代觀測資料侷限。

臺師大永續管理與環境教育研究所副教授林冠慧、中央研究院院士王寳貫、臺灣大學海洋中心助理研究員曾琬鈴、中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄等人，整合中國歷史文獻、氣候重建資料與現代儀器觀測記錄，整理橫跨543年的熱帶氣旋活動紀錄，

學者研究發現，西北太平洋熱帶氣旋活動的高峰期，出現在1650至1680年間的「小冰期」，正好對應17世紀的「蒙德極小期」（Maunder Minimum），因「陸冷海暖」反而是颱風最為頻繁的時期，顛覆氣候冷暖既有認知，研究成果近日刊登於美國國際期刊《科學院院刊》（PNAS）。

林冠慧指出，「蒙德極小期」因太陽黑子活動顯著減弱，北半球陸地氣溫普遍偏低，是小冰期的重要階段之一。一般認為氣候轉冷應會抑制颱風生成，但研究結果卻呈現完全相反的趨勢。

林冠慧解釋，熱帶氣旋的活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低所決定，而是受到更複雜的大氣與海洋交互作用影響，必須以長時間尺度觀察，不能只依據近代短期觀測資料下定論。

研究指出，「蒙德極小期」期間，東亞陸地氣溫顯著偏低，但來自珊瑚、沉積物與其他海洋代用指標的重建結果卻顯示，西太平洋海表溫度反而呈現異常偏暖狀態，形成顯著的「陸冷海暖」溫差。

團隊進一步推論，這樣的溫差結構可能強化夏季季風環流，增加低層水氣輸送與大氣不穩定度，進而營造有利於熱帶氣旋生成與發展的環境條件。

研究也發現，「蒙德極小期」期間每年颱風活動季節，較現今延後許多，反映當時大氣環流型態可能與今日氣候系統存在結構性差異。

這項研究的核心資料，來自中研院與國科會永續科學計畫資助的「歷史氣候資料庫」（REACHES）。王寳貫表示，REACHES資料庫的建立，使非中文背景的國際學者也能運用這些珍貴史料，促成真正跨文化、跨學科的氣候研究。

臺師大、臺大、中研院跨域團隊，今日宣布成功重建西北太平洋自1368年至1911年的熱帶氣旋活動紀錄。（記者黃朝琴攝）

臺師大永續教育所副教授林冠慧等人合組跨校團隊，研究發現颱風活動強度與頻率，並非單純由氣溫高低決定。（臺師大提供）