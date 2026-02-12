古羅馬人曾用糞便做藥物？ 科學家首度發現證明文物
CNN及BBC報導，土耳其考古學家日前在一個可追溯至西元2世紀的古羅馬玻璃瓶中，發現其殘留的棕色碎片含有人類糞便、高濃度百里香和橄欖油等成分。研究人員根據古代文獻研判後，認為這是著名古羅馬醫師、解剖學先驅蓋倫（Galen）使用的藥用配方。
研究人員表示，雖然過去已有羅馬相關文獻描述這種藥物做法，但這次發現的碎片是人類糞便應用於醫療用途的首個實物證據，該研究結果已發表在《考古科學期刊：報告》。
研究團隊指出，共在7個不同器皿中發現類似殘留物，但只有其中一件在現今土耳其古城帕加馬出土的文物，確切分析出含有人類糞便成分。
研究團隊認為，碎片中的百里香成分除了有抗菌作用外，還被當作空氣清新劑，用來掩蓋糞便的氣味，而此藥用配方在古羅馬可能被用於治療發炎或感染狀況。
研究主要作者、土耳其錫瓦斯共和國大學的考古學家阿提拉（Cenker Atila）說，現今人們往往以委婉或謹慎的方式談論糞便，但其實糞便在古代未必被視為令人厭惡的存在，根據古代文獻記載，人類與動物的糞便可用於治療生殖系統疾病等各類病症。
阿提拉也補充，此研究結果顯示，如今在現代醫學已占有一席之地的「糞菌移植」（fecal transfer），也就是採集健康者的糞便樣本移植至患者體內，利用糞便微生物群改善患者病況的概念，其實早在古代就已為人所知。
