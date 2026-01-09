古羅馬女奴悲慘遭遇！主人洩慾工具、防懷孕逼喝藥汁 賣妓院骨盆扭曲

新奇中心／綜合報導

你以為走進古羅馬是步入文明？其實是闖進了掛滿人肉的屠宰場。女奴隸赤身裸體站在廣場，脖子掛著木牌，供買主像挑牲口一樣掰開嘴看牙口，待買主付完錢，燒紅的鐵印直接烙進她們的皮肉，印上「主人」的烙印。在古羅馬的法律裡，女奴隸沒有姓名，被歸類為「可交易的貴重動產」，這意味著她們和一頭牛、馬一樣，主人可以隨便使喚，弄死也無人追責。

在羅馬城中，每天平均有2000多名奴隸成交。（示意圖／維基百科）

在奴隸市場上，女奴會被要求脫光衣服接受檢查，買主會捏胳膊試力氣，甚至檢查皮膚細節，戰爭是她們最主要的來源。每天工作長達14小時，僅有的衣物是粗糙的麻布，她們不僅要劈柴、挑水、擦地板，還要承受女主人的變態折磨。有的孕婦因為工作稍微慢一點，就會被潑滾燙的熱湯，燙到皮開肉綻。

據了解，在羅馬城中，每天平均有2000多名奴隸成交，奴隸主把農具分為三類：無聲的犁、只能發聲的牲畜，以及「能講話的農具」——奴隸。而女奴的食物與工作量直接掛鉤，監控之下，活不下去就被當廢品處理。有些出身於奴隸家庭的孩子，被稱為家生奴隸，他們看似被安排做保姆或理髮師，但本質上依然是主人的私人財產。

而且，即使用錢贖身，他們一輩子也要向原主人支付年金，這套枷鎖，是從出生就注定要帶進棺材的。當主人喝醉回來，女奴隸就成了無條件服從的泄欲工具，法律規定她們沒資格說「不」，因為她們只是「財產」。為了防止女奴隸懷孕影響勞動力，主人會強迫她們喝下摻了鉛的藥汁，含有重金屬的劇毒，喝久了牙齒掉光、腎衰竭，最後悄無聲息地死亡。

萬一女奴隸懷孕，生下來的嬰兒屬於主人的新資產，新生兒會被立刻抱走，扔進冷水缸裡進行所謂的「體質測試」，活下來的繼續當奴隸，生育能力成了女奴隸背負的「原罪」。也有些貌美的女奴，會被賣到地下妓院，考古學家在羅馬遺址挖出的女奴殘骸，盆骨扭曲得不成樣子，骨頭多處斷裂。長期受虐導致其骨骼嚴重變形，默默訴說著生前的非人待遇。

另外，有部分女奴會被選為乳母，照料主人家的孩子，如果孩子哭了，乳母會立刻遭到鞭打。她們在黎明前就得完成擠奶和紡織，這種剝削不分晝夜、永無止境。有些女奴會被送到競技場，充當武裝男奴的「人肉沙包」，她們赤手空拳，在觀眾的哄笑中，被打得骨頭斷裂，皮開肉綻，這種表演的唯一目的就是取樂，受虐不僅僅是懲罰，更是為了讓奴隸徹底喪失反抗的念頭。

即便有奴隸起反抗，最後仍被鎮壓，屍體被掛在路邊晾了三個月示眾。到了西元4世紀，隨著基督教的傳播和經濟效益的下滑，奴隸制才開始慢慢瓦解。古羅馬女奴隸的遭遇，是人類史上最黑暗的一頁。當人們驚嘆於鬥獸場和神廟的宏偉時，別忘了那地基下埋著多少被碾碎的生命。文明如果不尊重人，那它不過是一座精致的墓穴。只有深入了解這種壓迫，才能真正感受到自由與人權的珍貴。

