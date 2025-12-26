古董神轎送修「遭掉包」？ 顏色材質全不同 廟方氣報警

台南市 / 綜合報導

台南鹽水一間廟宇，有信徒想還願，自掏腰包22萬多，把3-40年的神轎，送去維修翻新，想表達自己心意，契約上註明，只針對宮轎底座，及屋頂進行修復，要保留原有樣式與材質，沒想到，卻疑似遇到被掉包的狀況，送回廟裡的轎子，完全是新的，不但顏色材質不同、圖案雕刻也有落差，讓廟方氣得報警，而截稿前，記者致電給維修廠商，但都沒有接電話。

台南鹽水區的一間廟宇，把神轎送去維修，結果沒想到送回來後，卻完全是另外一頂轎子，氣得廟方馬上報警。台南鹽水廣濟宮主委翁麒峰說：「修一修，昨(25)日晚上載回來，那一頂神轎完全都是新的，他就是去拿一頂新的，來跟我們交差。」

廟方說，因為有信徒想還願，自掏腰包22萬5千元，想說把神轎拿去修翻新一下，也表示自己的心意，最後選定一家位在桃園，專門從事宮轎修復的廠商，雙方簽訂修繕契約時，也明確約定僅針對，宮轎底座及屋頂進行修復，要保留原有樣式與材質，結果沒想到，卻疑似遇到被掉包的狀況。

兩邊照片對比一看，就有落差，顏色不同圖案細膩度也有差，原本以檜木打造的宮轎，疑似被整組更換為白松木材質。台南鹽水廣濟宮主委翁麒峰說：「那頂神轎，從我小時候，懂事開始，就有那頂神轎了，以前就是，老一輩的人，那年代，都50，100，慢慢存來做那頂轎，是一個很有紀念性的東西。」截稿前致電給修繕廠商，但電話都沒接。

新營分局鹽水分駐所副所長施福昇說：「違反契約內容，報案人向修繕公司負責人，提出背信及侵占等告訴。」30-40年的宮轎，是長年陪伴地方，承載情感與歷史的重要文物，但這回，送去維修後卻疑似被掉包，真的讓廟方無法接受。

