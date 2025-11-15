〈古董藝術賞玩專刊〉宋代玉器世俗化歷程探微─從出土玉腰帶談起

劉振漢

作者介紹：劉振漢先生現擔任台南文物協會副理事長，台南藝術大學「藝術史評與古物研究碩士班」畢業，收藏方向主要為古玉器範疇。

一、引言

玉器自古承載著禮制與文化的雙重意義。在中國服飾制度中，腰帶不只是束衣的實用品，更是身份與等級的象徵。腰間佩戴的玉帶板（或稱玉帶銙），不僅用於固定衣著，更昭示佩戴者的社會地位。北宋以降，隨著社會結構與文化心態的轉變，玉腰帶逐漸走過一段由制度性向生活化、審美化的演變之路。

本篇專欄即以宋代若干出土實例，觀察玉腰帶如何從北宋初的繼承唐代制度延續，逐步在南宋社會中轉向吉祥化與裝飾化，從而印證宋代玉器世俗化的歷程。

二、北宋初期：承襲唐制

北宋初期，玉腰帶依舊延續唐代的制度規範。陝西西安淳於廣墓（1034 年）出土的玉帶，帶板數量完整，造型規整嚴謹，形制亦近唐制，具有強烈的身份標誌性。此一例證顯示，宋代建國初期仍然仿效前朝制度，玉腰帶繼續作為官階與等級的象徵物。

這一時期的玉腰帶，強調的是「承制」與「延續」，是制度力量在器物上的直接反射。它們不是單純的服飾，而是一種「可視化的權力」。

左 方形帶 中 拱形帶 右䤩尾（圖版來源：《考古與文物》，1992年）

三、北宋中期：禮制與威儀的延續

到了北宋中期，玉腰帶的制度性依舊存在。陝西藍田呂氏墓（1074–1116 年）出土的 12 件玉帶飾，形制嚴整，包含桃形、方形與䤩尾，排列完整，符合佩戴規制。

這批玉帶飾強調莊重與威儀，仍然是士大夫階層身份的鮮明符號。儘管宋代政治文化更重文治，但玉腰帶依舊是等級秩序的一部分，延續了「以器彰顯」的傳統。可以說，北宋前中期的玉腰帶，仍舊是國家制度在器物層面的具象表達。

四、南渡初期：身份與審美的交錯

南宋建立之初，政局動盪，皇室與士人南渡，制度性的服飾逐漸受到轉化。江西上饒趙仲湮墓（1130 年）出土的 9 件玉帶板，其中長方形帶板雕有人物形象，衣著寬袍，姿態閒適，題材展現生活化的趣味。考慮到墓主為皇族，且時值南渡初期不穩之際，這批玉帶板很可能是隨身攜帶之物，工藝精美，或出自宮廷文思院。

這顯示，玉腰帶在此時雖仍具身份意涵，但其文化內涵已逐漸向日常審美靠攏，世俗化的轉向初現端倪。它既是權力的象徵，也是生活化藝術的載體。

玉帶板一套（圖版來源：筆者2023.7.13攝於江西博物館展廳中）

五、南宋中期：制度的退場

隨著南宋政局漸穩，玉腰帶逐漸喪失制度性功能。安徽休寧朱晞顏墓（1201 年）同時出土玉腰帶與御仙花金腰帶，為我們提供鮮明對比。

其中玉腰帶形制已不再嚴守規制，制度化意味薄弱；真正具官方性質的，是士大夫在朝所佩戴的金腰帶。玉腰帶則退為陪葬與裝飾用途。

這一時期的玉腰帶，標誌著「禮制」的退場與「裝飾化」的興起。從制度性象徵轉向裝飾品與個人品味，它們的文化層次已有所轉變。

南宋朱晞顔墓（1201年）出土玉帶一組（圖版來源：《中國出土玉器全集6》）

南宋朱晞顔墓（1201年）出土御仙花金腰帶（圖版來源：筆者於安徽博物院展廳所攝）

六、南宋晚期：吉祥化的高峰

至南宋晚期，玉腰帶的題材徹底轉向世俗化。例如貴州楊價墓（1243 年卒）所出土的玉帶，紋飾充滿牡丹、童子、喜鵲等寓意吉祥的主題。這些紋樣象徵富貴、多子、喜慶，完全脫離早期玉腰帶的威儀象徵。

這一現象顯示，玉腰帶已從禮制制度走向日常審美，成為民間願望與生活理想的載體。士人不僅以其作為品味的彰顯，更是藉它寄託生活理想。這不僅是器物題材的轉變，更是文化心理的徹底改變。

南宋貴州楊價墓玉帶板線繪圖（圖版來源：《考古與文物》，2025）

七、小結：世俗化的脈絡

從北宋初期到南宋晚期，玉腰帶的演變呈現出清晰的世俗化脈絡：

•北宋初期（淳於廣墓）：承襲唐制，制度意涵鮮明。

•北宋中期（呂氏墓）：延續禮制，區分階級。

•南宋初期（趙仲湮墓）：身份與生活審美並存。

•南宋中期（朱晞顏墓）：制度逐漸退場，轉為裝飾。

•南宋晚期（楊價墓）：吉祥題材盛行，徹底世俗化。

這條線索，不僅反映出玉腰帶自身的轉型，更折射出宋代社會文化的深層變化。北宋時期，士大夫群體仍在禮制秩序下活動，玉腰帶是他們顯示身份的必備之物；到了南宋，隨著政局南移與經濟重心轉向江南，玉腰帶逐漸從嚴格的制度規制中解放出來，開始與日常生活、審美趣味結合。尤其晚期吉祥化題材的出現，意味著玉腰帶已徹底轉化為寄託世俗願望的物件。這個由「禮制」到「生活」的過程，正是宋代玉器世俗化的核心寫照。它不僅反映了器物的變遷，更揭示了文化心理的深刻轉折。

八、結語

玉腰帶雖只是腰間佩物，卻映射出制度與文化的消長。從北宋初的承襲唐制，到南宋晚期的吉祥化題材，玉腰帶走過了一段由制度到世俗的轉變之旅。這段歷程，不僅是器物的演變，更是宋代社會心態的具體投影。