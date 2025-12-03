古裝女神梁小冰「五官突變不自然」 近況曝光遭酸：像AI生成
現年55歲的香港女星梁小冰因在1998年陳小春版《鹿鼎記》中，飾演韋小寶7個老婆中最美貌的「阿珂」一角紅遍兩岸三地，有著「古裝女神」、「古裝皇后」封號，還曾來台與羅志祥、歐漢聲合作演出《新梁山伯祝英台》。不過她近期因在抖音分享的影片濾鏡效果過強，引發外界熱議，被網友狠酸：「像AI生成」。
梁小冰近期活耀於社群平台抖音，不過她在影片中的皮膚白到反光、下巴相當尖，不僅失去了過往清秀婉約的神韻，表情更顯得僵硬呆板。讓不少網友看了直批她容貌失真，甚至狠酸：「像AI合成」、「這是AI小冰嗎」、「濾鏡開太強了吧」。有人認為，梁小冰本身就保有凍齡的外表，實在不需要太過度美顏，自然呈現的效果更突出。
而相較於影片中的過度修飾，梁小冰先前出席公開活動時，現場照片獲得較多正面評價，只見她年過半百仍保養得宜，依舊亮麗氣質出眾，狀態穩定。
回顧梁小冰的演藝生涯，她在1990年參選香港小姐選美，以季軍出道，雖不敵同屆冠軍袁詠儀與亞軍翁杏蘭，卻獲評審之一周潤發大讚有氣質又夠機靈，隨後成為TVB（無綫電視）當家花旦，因一連主演多部港劇而走紅，還成了1990年代港劇著名古裝美人。
而她與台灣淵源頗深，曾受邀來台主演八點檔《新梁山伯祝英台》，與羅志祥搭檔，儘管兩人在戲裡愛得死去活來，不過她戲外則和同劇飾演反派「馬文才」的香港男星陳嘉輝交往，兩人在《梁祝》殺青後便步入禮堂，婚後育有一子，結婚至今已超過25年感情依舊甜蜜。
