古裝女神變AI濾鏡臉？ 梁小冰近況曝光引熱議

梁小冰近期影片因濾鏡效果過強被網友質疑像AI生成』引發討論。（圖／翻攝自梁小冰抖音、微博）

曾以多部古裝劇擄獲觀眾目光、被封為「古裝皇后」的香港女星梁小冰，近日在抖音分享個人影片，卻因過度濾鏡引發熱議。不少網友批評她在影片中的容貌失真，甚至戲稱其外表「像AI合成」，質疑其自然度，引起不少討論。

梁小冰曾來台拍攝電視劇《新梁山伯祝英台》，與羅志祥合作演出，劇集當年叫好又叫座。」（圖報系資料照、翻攝自梁小冰微博）

近日，梁小冰在抖音上傳的新影片中，雖然保有「凍齡」外貌，但其五官在鏡頭下顯得不夠自然，讓不少網友直呼「濾鏡太強」、「像是AI生成的臉」，甚至有留言調侃道：「這是AI小冰嗎？」還有人認為她原本就有古典氣質，無需依賴過度美顏修飾，反而破壞了她過往清新自然的螢幕形象。

相較於影片中的過度修圖，梁小冰在公開活動上的現場照片則獲得較多正面評價，不少人稱讚她即便年過半百，依舊氣質出眾，狀態穩定。不過，抖音濾鏡所造成的視覺落差，也讓觀眾對於「自然美」與「數位美顏」之間的界線產生反思。

現年55歲的梁小冰出道於1990年香港小姐選美，當年奪得季軍，雖未獲冠軍，卻受到評審之一周潤發的肯定，並因此進入無綫電視（TVB）發展。當屆冠軍袁詠儀迅速轉戰影壇、亞軍翁杏蘭則淡出演藝圈，梁小冰反而成為該屆最活躍的代表，接連主演多部熱門劇集，也因古裝扮相突出而奠定「古裝女神」地位。

梁小冰曾出演多部電視劇，包括在陳小春版本的《鹿鼎記》中飾演韋小寶七位妻子中最亮眼的阿珂，以及曾來台與羅志祥、歐漢聲合作的《新梁山伯祝英台》中擔綱女主角祝英台，並親自演唱該劇主題曲〈快樂人兒〉，該曲後來成為她商演時的固定曲目。

儘管當年在劇中與羅志祥演出一段刻骨銘心的戀情，但戲外她卻與飾演馬文才的演員陳嘉輝長年交往，並在拍攝結束後步入婚姻，婚後育有一子，至今已攜手走過25年。儘管受到抖音影片爭議影響，梁小冰並未對相關評論作出回應。不少粉絲則呼籲外界應以寬容角度看待女星年齡與外貌轉變，並鼓勵她以自然自信的方式繼續經營社群與事業。

