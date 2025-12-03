「古裝女神」臉蛋不自然遭酸AI！昔搭檔羅志祥 55歲近況曝光

梁小冰昔封「古裝女神」，55歲近況曝光。（資料圖／楊約翰攝、蔡宜謀攝）

55歲香港女星梁小冰過去演出《鹿鼎記》、《風之刀》、《新梁山伯祝英台》等，憑藉清新氣質和古裝扮樣被譽為「古裝女神」，不過，她近10年內鮮少推出新作，僅在2024年客串戲劇《逆天奇案2》。沒想到她其實早已開設抖音帳號，新影片曝光後，驚人狀態更引來網友質疑「是AI嗎」。

梁小冰日前在抖音上傳一支影片，只見她疑似站在住家陽台，背對室外的都市景觀，留著及胸的柔順長髮，身穿一件全白輕布料洋裝，唱著王菲金曲〈曖昧〉，表現相當愜意。現年55歲的她，也不吝嗇展現纖細身材和保養狀態，尤其臉部肌膚白皙、緊緻，看上去十分凍齡。

梁小冰55歲近況遭疑像AI。（圖／抖音 梁小冰）

不過，有網友認為影片修飾太多，使臉蛋、下巴顯得不自然，紛紛留言表示，「其實妳不用開美顏就很美」、「我怎麼一點都認不出這是梁小冰呢」、「看著像AI，太假了」，但也有人稱讚維持得很好，「吃什麼保鮮劑，還是這麼年輕漂亮」、「冰姐我老了，為什麼妳那麼年輕」、「這是幾歲啊，返老還童」。

梁小冰早期參加香港小姐選美獲得季軍，隨後成為香港無線電視的演員，演出許多武俠戲劇，包含《鹿鼎記》裡陳小春的老婆、《天子屠龍》的冰月/水月公主等，還曾在台灣與羅志祥合演《新梁山伯祝英台》。而她2000年與香港男星陳嘉輝結婚，2007年誕下寶貝兒子，後來漸漸遠離螢光幕，但家庭生活依舊甜蜜美滿。

