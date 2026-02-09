古裝流量男神羅雲熙爆戀情！遭抓包帶小6歲師妹回老家 狗仔多次驗證親曝真實關係

羅雲熙是中國戲劇流量男神。龍華電視提供

37歲中國戲劇男神羅雲熙被爆和小6歲同公司女星陳瑤疑似交往中，因被拍到帶對方回老家，不過羅雲熙工作室關聯帳號「信熙已送達」通過超話否認戀情，不過陳瑤方面還沒有回應此事。而中國知名狗仔劉大錘也在直播中提到這一對，形容：「我覺得這倆人肯定也沒事。」

網友挖出，羅雲熙與陳瑤用同款手機殼、穿同樣的衣服；羅雲熙曾探班陳瑤，還和女方閨密聚餐；羅雲熙還曾自爆，陳瑤會在過年的時候送來年夜飯，被網友視為鐵證的，則是兩人被拍在同在男方老家社區出入。

廣告 廣告

陳瑤尚未回應戀情。翻攝微博

狗仔多次驗證緋聞！認為：看看就得了

但劉大錘直播中則表示，自己也曾特地「接二連三」驗證過這一對緋聞，「但這倆人住的都八丈遠，平時的交際，無非就是做個足療，別的沒有交際了。反正這倆人啊，大家就看看就得了。」並稱羅雲熙就是「女生之友」，對同門師妹多加關照也很正常。



回到原文

更多鏡報報導

《玉茗茶骨》侯明昊爆交往《折腰》女星3年 凌晨雙雙火速「6個驚嘆號」回應了

沒過問《世紀血案》導演背景就接拍 Junior揭業界真實面：不是每個人都有權利

趙露思夜市擺攤前「超大尺度」畫面曝光 驚呼「刺激」：電視劇都沒這樣拍！

高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝