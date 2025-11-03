古裝男神根本「龍的傳人」 零替身720度空中旋轉美感炸裂
古裝男神羅雲熙過去在《香蜜沉沉燼如霜》中真身是「應龍」，《長月燼明》裡又化作「東海蛟龍」，進來新戲《水龍吟》中更以「一味狐龍」為武器出戰，加上他本人生肖屬龍，被粉絲笑稱是「龍的傳人」本尊。
《水龍吟》劇情講述唐儷辭（羅雲熙飾）因「周睇樓懸案」被誤認為弒師兄兇手，從此背負汙名、以俠者之名踏上復仇與救贖之路。有趣的是，這回從《蓮花樓》的馬車場景，升級成《水龍吟》的「豪華遊船」出場，讓粉絲笑稱：「根本是海上版蓮花樓！」
羅雲熙在戲中全程零替身上陣，挑戰720度空中旋轉等高難度打戲，憑多年舞蹈底子讓動作行雲流水、手指戲極具美感。武術指導誇他「動作乾淨俐落」，而他文戲中細膩的微表情更讓觀眾淪陷：「這根本是活生生的江湖俠客！」
唐儷辭在劇中擁有多種「開掛技能」，不僅戰力驚人，還具備超能力與自癒能力等。羅雲熙笑說，自己最喜歡的就是這項「自癒」設定，「不只是身體的修復，更像是一種心靈上的療癒，尤其現在大家工作、生活壓力都很大，如果有這個『自癒能力』也能獲得一點情緒上的調節」。
至於唐儷辭因不喜解釋、選擇默默承受而被誤會連連，羅雲熙坦言：「唐儷辭他是那種該來的麻煩就讓他來，反正我也不在乎；但如果換成我本人，一定會把事情的來龍去脈說清楚！」
劇組誠意滿滿，服裝設計共打造847套手工華服，羅雲熙戰袍更嵌入0.3毫米真銀絲復原唐代「浮光錦」工藝，整體以電影級工業美學與反套路敘事重新定義玄俠劇，被觀眾大讚「每一幀都能當海報」。《水龍吟》在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每日更新上架，龍華電視全台首播。
