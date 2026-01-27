古裝男神「男扮女裝」藏不住！女星加碼爆料：手機一堆照片

〔記者蕭方綺／台北報導〕李嘉琦和任豪領銜主演古裝輕喜劇《芬芳喜事》，是他們繼《蘭閨喜事》後再搭檔演出，兩人被問到對彼此是否更熟悉時，李嘉琦先說：「確實，現在再看到豪(任豪)就是很親切，每次看到他就像是許久未見的家人一樣。」而一旁的任豪則開玩笑說：「就像看到『長輩』」，李嘉琦聽聞、忍不住伸出拳頭作勢要揍他，兩人的好交情不言而喻。

至於合作前後對彼此的印象是否有變化？李嘉琦說：「我第一次見到豪哥(任豪)時，他其實跟不熟的人不太講話，感覺我們倆都很害羞，但隨著我們認識時間加長，他在我面前就更活潑了，經常會有一些『豪式』幽默跑出來。」她還補充說感覺就是有這樣的幽默感，所以才讓他創造出專屬的「經坎」。

李嘉琦和任豪除了在劇中展現二搭的絕佳默契外，任豪在《芬芳喜事》中也有「扮女裝」的大突破戲份，回憶起當時的拍攝現場，李嘉琦笑說：「他一換上女裝就很恨不得馬上藏起來，但他越這樣、我就越興奮，我就越想去找他、纏著他，想要給他拍照，拍完也會一直問『好不好看啊』，就是會一直煩他。」

她還加碼爆料有拉著任豪拍了很多自拍照，「基本他越不想幹嘛，我就越想拉著他做」，至於一旁的任豪則是笑著聽李嘉琦大聊特聊，最後只是很酷的說一句「其實就是工作，也沒有做什麼心理建設」。

雖說任豪只是酷酷地回了一句話，但眼尖的李嘉琦卻發現他的嘴角和手部動作變化，她馬上指出任豪嘴角向上30度是有點得意的笑，還有他現在手一直在摸脖子，代表他其實覺得有點尷尬，「人在尷尬的時候就會很慌亂」，兩人之間自然的互動也讓主持人直呼「你們現在的互動，我就像在看劇一樣！」《芬芳喜事》1月29日起，週一至週五晚間七點愛爾達綜合台全台首播。

