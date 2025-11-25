古裝男神「鴛鴦浴」熱吻小10歲女星 奪螢幕初吻不忘傳授「感情經驗」

丁禹兮（左）、鄧恩熙《長樂曲》先婚後愛一同破獲懸案。中天娛樂台提供

古裝男神丁禹兮與靈動系美女鄧恩熙在《長樂曲》中「先婚後愛」，從最初的互看不順眼，頻鬧笑話，卻在共同查案，破獲樁樁懸案的過程，漸生情愫。現實生活中兩人相差10歲，不過戲裡、戲外的互動都毫無年齡差，CP感超強。

被封為「古代版史密斯夫婦」的丁禹兮、鄧恩熙，在《長樂曲》除了忙著查案以及鬧出不少烏龍外，兩人之間也有許多甜蜜的劇情，像是「為妻施展『鈔能力』」、「三救夫人」，還有多場吃醋劇情。

其中兩人「鴛鴦浴告白吻」還成為劇中名場面，兩人更是熱吻長達40秒，而這也是鄧恩熙首次拍吻戲，提及那場戲她表示相當緊張，「這部戲有很多我的第一次，比如說第一次拍吻戲，在之前可能很少拍感情戲，特別擔心大家看著會不會覺得很奇怪，他（丁禹兮）就一直給我傳授經驗，像一個大哥哥一樣」。內心對丁禹兮滿是感謝。

鄧恩熙（左）《長樂曲》獻螢幕初吻給丁禹兮。中天娛樂台提供

二度合作成CP！鄧恩熙曝丁禹兮「有反差感」

丁禹兮、鄧恩熙曾在電影《天才遊戲》中合作過，不過當時並未有感情線。鄧恩熙談及對丁禹兮第一印象時，表示：「丁哥是一個很穩重的人，再次合作會發現他本人的性格是非常可愛的那種，有反差感。」丁禹兮也解釋兩人最初合作時，角色較陰鬱，「給人的感覺會比較疏離，那個時候沒有過多的交流，但這次一合作發現很有默契，所以覺得還挺奇妙的」

丁禹兮（左）、鄧恩熙《長樂曲》CP感十足。中天娛樂台提供

而鄧恩熙在《長樂曲》因為要分析案情，並把線索一一拼湊還原命案的真相，所以台詞都很長，也讓丁禹兮誇讚：「因為她在劇中的角色是一個非常活潑俏皮且靈活思維，被要求台詞要又溜又順，但她詞量大，所以她每天回去卸妝前先背，卸完妝再背，睡前又再練，第二天刷牙還要再確認。」佩服她敬業的態度。《長樂曲》25日起週一至週五晚間7至9點在中天娛樂台播出。



