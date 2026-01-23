古謠迴盪山谷 春日國小太陽古謠隊【春迴】專輯發表音樂會 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒高屏新聞)【記者陳宗傑/屏東報導】歌聲是文化的橋樑，更是生命力的傳承。屏東縣春日國小「春日太陽古謠隊」今（23）日於春日鄉文創園區舉行《春迴》音樂專輯發表音樂會，這張結合部落耆老智慧與孩子純真歌聲的專輯，不僅是音樂的饗宴，更是春日國小民族教育的重要里程碑。

校長梁吉成表示，《春迴》專輯源自春日國小對在地文化與音樂教育的深厚投入，專輯取名為「春」，象徵在地文化的新生與希望；「歌」則是承載情感與記憶的核心。專輯核心理念強調三重文化動態：迴盪、迴響、迴返，歌聲在空間流動喚醒共同記憶迴響，音樂在世代間的對話產生共鳴迴返，文化回歸日常深植於孩子心中從教學到實踐：每一首歌都是一份教材這張專輯的誕生，並非單純的錄音室作品，而是一場跨領域的教育行動。

製作過程中，師生走進部落採訪耆老、整理耆老口述歷史，並將排灣族語詞與祖先智慧系統化地納入教學。學校設計跨領域課程，將語文、社會與藝術教育融入其中。學生在學習歌唱的同時，也內化了部落的精神。春日國小校方表示：「我們深信，歌聲不只是表演，而是文化的延續。當孩子開口唱，文化就有了生命力。」



未來，這些珍貴的聲音資產將轉化為長期的民族教育課程，讓每一位春日的孩子都能在歌聲中找到認同感。校方和社區共創守護部落的聲音資產為確保內容的文化正確性與情感深度，專輯特別邀請部落耆老、文化工作者及家長深度參與，這不僅確保了音樂品質，更建立了長期的傳承機制。