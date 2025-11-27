古蹟再出發 321巷藝術聚落招商

321巷藝術聚落將委外，文化局希望透過公私協力，共同打造兼具藝文展演、文旅與生活美學的城市文化門戶。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

三二一巷藝術聚落（原日軍步兵第二聯隊官舍群），預計今年底完工，為讓古蹟從修好到好用，文化局將啟動公開招標委外營運，讓古蹟再出發，公私協力，共同打造兼具藝文展演、文旅與生活美學的城市文化門戶。

原日軍步兵第二聯隊官舍群位於日治時期「老松町」軍事區，戰後為台灣省立工學院（今成大）教授宿舍，二００三年登錄為市定古蹟，一三年成立三二一巷藝術聚落，以藝術家進駐與小型展演，形塑獨特風景。近年市府陸續完成九棟官舍與一棟現代建築修護，並新建南、北館及景觀工程，在保留舊構件前提下提升安全與使用彈性，讓百年官舍群在完整街廓與綠意庭院間，重現歷史風華。

文化局指出，官舍群承載城市從軍事基地、教職宿舍到藝文聚落變遷，未來透過專業修復與委外機制，引入民間創意與營運量能，讓市民與旅客，以文旅、展覽、表演、導覽與工作坊等方式，重新認識這片木構與樹影交織的生活基地。

委外範圍包含部分古蹟屋舍及新建南、北館，營業土地面積超過四千八百平方公尺、建物面積超過一千八百平方公尺；廣場草皮、園區道路與公共藝術區，由得標廠商協助維護，園區建物涵蓋住宿、休閒、文教類，可發展旅宿服務、藝術家駐村、小型展演、主題策展與公共教育等多元機能。

財務機制則採固定租金＋營收分成模式，委外經營期九年，得續約一次。文化局強調，租金設計兼顧古蹟價值與投資誘因，鼓勵業者將營運所得回饋於園區維護、內容製作及公共服務，形成「保存—活化—回饋」的良性循環。十二月五日下午於官舍群園區辦理現場帶看與招商說明會，詳洽文化局官網。