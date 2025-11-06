古蹟圖書館首創茄苳入石柳書車

即日起民眾可於館內找到茄苳入石柳書車拍照打卡參加活動，有機會抱回劉進文獨一無二的虎爺木雕藝品「書虎」。 (記者王勗攝)

記者王勗∕台南報導

南市中西區圖書館原為古蹟臺南州會，經修復後以成為南市文化標的之一，平時有許多民眾前往閱覽圖書，為吸引市民感受書香與文化氣息，中西區圖書館特別邀請知名傳統木雕師劉進文改造館內書車，以茄苳入石柳工藝賦予新生命。即日起至中西區圖書館尋找書車並拍照上傳，即有機會獲得劉進文老師特製的「書虎」藝品。

木雕師劉進文(左七)以茄苳入石柳技法改造木製收納書車，六日揭幕啟用。(記者王勗攝影)

中西區圖書館六日上午為茄苳入石柳小書車進行揭幕，書車即日起正式啟用投入館內服務，也提醒讀者至館內閱覽書籍後，應卻時將閱畢書籍放回書車，以利館內人員整理歸類。中西區長蔡佳甫表示，館內書車原來均為不鏽鋼材質，為貼合獨特的古蹟圖書館意象與氛圍，特別商請木雕師劉進文將館內六台閒置木製收納車進行改造。

劉進文是傳統木雕技藝傳承人，除針對五台書車設不同的吉祥圖案，其中一台特以茄苳入石柳技法改造，圖案也特別蘊含對學子的祝福，寓意讀書、考試順利，分別製作「一路連科」、「二甲傳臚」與「魁星踢斗」等圖案，務求兼具實用與吉祥意義。

木雕師劉進文特別贊助「書虎」木雕工藝品供館方以抽獎方式贈予愛書人。即日起民眾於館內找到茄苳入石柳書車拍照打卡並上傳書車照片，同時於館內借五本書，即可兌換一張摸彩券，預計將於十二月二日抽出書虎幸運讀者。