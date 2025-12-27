古蹟審議會通過 苗縣新增四處歷史建築

被登錄歷史建築之「獅潭新店楊屋」坐落於苗栗縣獅潭鄉新店村四十四號，為新竹?臺中州大地震後所興建之街屋型住宅。（記者江乾松攝）

苗栗縣政府辦理一一四年第二次苗栗縣古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群審議會，經過討論，登錄歷史建築「獅潭新店楊屋」、「造橋車站暨附屬宿舍」、「銅鑼車站」、「關刀山大地震紀念碑群」等四件文化資產。

本次登錄之歷史建築「獅潭新店楊屋」坐落於苗栗縣獅潭鄉新店村四十四號，為新竹?臺中州大地震後所興建之街屋型住宅。建築外觀為街屋形式，室內空間則結合農村生活所需，包含居住空間及牛、豬欄等設施，完整呈現當時獅潭地區農村聚落的生活型態與地方特色。

歷史建築「造橋車站暨附屬宿舍」與「銅鑼車站」原屬第一代車站建築，於一九三五年關刀山大地震中受損倒塌，並於隔年以鋼筋混凝土構造重新興建為第二代車站。其建築形式具代表性，為苗栗地區日治時期舊山線鐵道建築之重要實例，具高度歷史與文化價值。

歷史建築「關刀山大地震紀念碑群」係因應一九三五年關刀山大地震後所設立，目的在於追悼罹難者並記錄重大震災事件。該紀念碑群分布於苗栗各地，不同碑碣內容分別記載震災經過、罹難人員或立碑背景，為見證關刀山大地震歷史的重要文化資產。

苗栗縣政府文化觀光局長林彥甫表示，經過這次審議後，苗栗縣指定與登錄之有形文化資產計一一一件，含國定古蹟一處、縣定古蹟十七處、歷史建築六十七處、文化景觀四處、史蹟一處、一般古物二十一件，文化資產是地方發展歷程中所累積的集體記憶，反映出人民與土地之間深厚的文化連結。從實體建築到傳承中的技藝與習俗，這些文化資產共同構成地方文化認同的重要內涵。透過凝聚社會各界對文化資產保存議題的關注與行動，將有助於深化苗栗縣文化特色，並強化文化資產保存工作的長遠發展。