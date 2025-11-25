古蹟裡的潮流Speed Dating ! 新北市青年局打造全感官聯誼會

【警政時報 薛秀蓮／新北報導】在古蹟裡跳舞、在音樂中遊戲、在廚房裡對味。新北市政府青年局今年推出青年社交企劃「朋友++」活動，十月再推「真對味 Mix & Match Social Club」。用創意打開交友想像，打造屬於Z世代與Y世代的潮流Speed Dating。活動自10月起於板橋陸續登場，結合搖擺舞、音樂互動、風味品飲與手作廚房等多元形式，打破傳統聯誼的框架，讓「認識新朋友」變得既輕鬆又有趣。

活動在林本源園邸和板橋放送所舉辦，打造古蹟交友新特色。(圖／新北市政府青年局 提供)

延續今年二月情人節深受好評的「朋友++」系列，此次活動聚焦於「真對味 Mix & Match 」的概念，強調透過味覺、節奏與互動三感融合，尋找彼此最「對味」的交流節奏。青年局特別選定富有文化底蘊的歷史場域作為場景，讓年輕人不只交朋友，更在城市空間中創造回憶。10月6日的首場活動選在板橋林本源園邸內的香玉簃與來青閣，為31至40歲的參與者安排了一場融合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」的體驗盛會。舞蹈團隊從基礎律動帶起，讓每個人都能自在上手，搭配由專業餐酒師策劃的風味搭配，在歷史園林中隨著音樂搖擺、品酒聊天，短短三小時，打破陌生與距離。

板橋放送所場次的「音樂拍檔」破冰活動以互動問答、比手畫腳、猜歌等三種遊戲炒熱氣氛。(圖／風傳媒拍攝)

10月25日至26日場次則位於板橋放送所多功能展演館，年齡曾下放至21至30歲。活動以「音樂拍檔」與「交友廚房」為雙主軸，分為上下半場進行。在上半場，DJ現場放歌，活動透過三種分組互動破冰，讓氣氛瞬間嗨到最高點。而下半場則邀請大家親手製作三明治，每組需設計出獨特風味，並接受現場票選。活動最後每人可寫下想進一步認識的對象，若雙方互選，主持人便會現場公布，牽起「對味拍檔」的第一步。

現場參與的青年們表示，透過音樂、美食的互動，更可以找到「合拍」的對象，有音樂品味相同，一個眼神、一個默契就能猜出彼此心思的夥伴；也有些人藉由「手作三明治」認識到彼此不同的飲食習慣、喜歡的口味等，過程中趣味滿滿。

10月6日的首場活動融合「Swing Dance搖擺舞」與「餐酒風味探索」的體驗。(圖／新北市政府青年局提供)

不只活動內容創新，場地選擇也巧思滿滿，青年局透過文化空間創造情感交流的溫度，新北市青年局長邱兆梅表示，今年活動持續透過年輕族群喜愛的活動形式，串聯府中雙城的老城與新城文化，這次活動以「Mix & Match 」為核心精神，希望讓青年朋友在美食、音樂與舞蹈中等用更多元、有趣的活動交朋友；同時也串聯文化局在中秋節舉辦的「月光織戀樓臺情緣」以及經發局10月25日在府中商圈舉行的「府中奇幻城」活動。 當代青年面對社交困境：工作忙碌、生活節奏快、網路溝通冷漠，讓「有效社交」成為新的剛需。透過跨感官設計與文化融合，提供一個既輕鬆又有質感的社交場景，讓交友不再只是「認識誰」，而是「一起完成一件有趣的事」。從Swing Dance的身體協調，到三明治中的味蕾選擇，每一個互動環節，都是彼此靠近的契機。想體驗這場「最對味」的社交實驗嗎？青年局邀請你，一起在音樂中舞動、在料理中對話，解鎖一場屬於新北、也屬於你的城市戀曲。

