古都台南將有「新風貌」！陳世凱宣布鐵路地下化明年將通車 台鐵新增2通勤車站

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台南鐵路地下化工程如火如荼進行中，交通部指出，預估明年12月軌道切換至地下通車及啟用台南地下車站，台鐵也將新增林森站、南台南站兩個新車站，預計於118年9月及119年9月啟用，120年3月整體計畫完工。

交通部長陳世凱近日率隊出席交通委員會考察，他指示鐵道局透過滾動式檢討工進並針對關鍵施工要項持續追蹤。（圖／交通部）

交通部長陳世凱近日率隊出席交通委員會考察，他指示鐵道局透過滾動式檢討工進並針對關鍵施工要項持續追蹤，並請施工團隊同仁全力以赴，及與台南市政府及台鐵公司等相關單位密切合作，務必於明年12月底前完成台南鐵路地下化第1階段通車，期許能早日通車讓市民生活更加便利。

廣告 廣告

交通部說明，台南市區鐵路地下化計畫肩負台南車站地區都市更新發展、消除鐵路對市區之阻隔、整合都會區運輸系統的任務，是重要的鐵路交通建設。計畫全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，除將台南車站改建為地下站外，並新增林森、南台南等2處地下通勤車站；沿線有9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵等共23處橫交立體設施，也將在鐵路地下化後消除。

交通部提到，截至10月底整體進度約79%，其中C212標台南車站結構工程已施作完成，目前主體結構已全數施作完成，車站內軌道鋪設及導電軌安裝已施作完成，依工程進度全面開展站體裝修、機電設備安裝等作業。C213標隧道工程為符合115年12月底通車期程，各單位透過滾動式檢討工進，積極投入趲趕資源，目前主體結構已全數施作完成，隧道內軌道及導電軌工程，依工程進度全面開展鋪設、安裝等作業。

更多FTNN新聞網報導

圓山交流道塞車亂象可望緩解 交通部將耗資逾40億改善「預計118年6月完工」

澎湖搭機新制啟動！ 陳世凱：每日預留36座位供鄉親緊急使用

張善政、陳世凱同台！國道2號大竹交流道改善工程今動土 有望大幅減緩塞車亂象

