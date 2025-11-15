古都馬20週年環保加碼 百位跑者淨灘

百名跑者在漁光島參與「古都20×永續淨灘行動」。（記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

「二０二六台南古都國際半程馬拉松」即將邁入二十週年里程碑，台南市政府體育局十五日辦理「古都20×永續淨灘行動」，百位跑者共同前進漁光島，參與一場以「行動守護海洋」為主題的公益淨灘活動，盼望透過集體力量，推動運動與環保共融的城市典範。

市長黃偉哲表示，本次淨灘活動不僅結合路跑社群的凝聚力，讓「完賽的力量」不僅限於賽道終點線，更能轉化為守護自然的影響力，古都馬拉松二十年來陪伴無數跑者挑戰自我，今年特別希望在運動熱情之外，也能將環保意識融入跑者文化。

體育局長陳良乾表示，本次活動提供垃圾夾、環保袋與分類指引，讓每一次拾起都成為對地球的回饋，並減少不必要的垃圾產出及資源浪費，以實際行動守護海洋。

大會特別準備「循環再生」概念的菱殼炭除臭包，作為參與者專屬回饋。除臭包以台南在地菱角殼為原料製成，兼具吸濕、除臭與再利用的環保特性，展現「從土地到生活」的永續精神，呼應第二十屆古都馬推動綠色行動之主軸，朝綠色賽事目標持續推展。

「古都馬」以古蹟景點密度最高、傳統特色小吃及港區景色賽道為特色，第二十屆以「穿越古今×奔向未來」為主題，比賽分為半程馬拉松組（21.0975公里）、路跑組（10公里）及健康休閒組（5公里），各組皆報名額滿，共有二萬五千一百人報名，人數創紀錄。