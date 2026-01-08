古韻悠遠 見證陳嬿朱的南管風華

記者劉昕翊／臺北報導

文化資產局昨日發表《古韻悠遠─人間國寶陳嬿朱的南管風華》新書，收錄重要史料、訪談紀錄及曲譜等精采內容，完整記錄「重要傳統表演藝術─南管音樂」保存者陳嬿朱奉獻藝術逾半世紀的生命歷程，為臺灣珍貴的無形文化資產留下重要見證。

學術視角 深度記錄

陳嬿朱自青少年時期投身南管，長期活躍於臺南南聲社及各地館閣的整弦活動，不僅熟稔南管音樂的「指、譜、曲」，同時以其古樸率直、優雅獨特的唱曲技藝著稱，展現出極高的藝術修為，於民國113年獲文化部認定為「重要傳統表演藝術─南管音樂」保存者。《古韻悠遠》由成功大學藝術研究所名譽教授施德玉執筆，透過嚴謹的學術視角與深度田野研究，記錄陳嬿朱的南管人生。

陳嬿朱感謝文資局支持傳統藝術，讓保存者更有信心與力量，此次發表的專書期望能讓「局外人」也看得懂南管音樂，並引起對南管音樂的興趣，為推廣南管文化與音樂藝術盡一分心力。專書以音樂學的角度出發，並採用歷史性與敘事性的寫法，記錄陳嬿朱從喜愛、認識、學習到最後成為一代大師、傳承南管音樂的生命歷程。

深耕傳統 保存文化

文資局強調，南管音樂在臺灣具有深厚的歷史價值，長期仰賴民間館閣代代相承，政府透過制度性的登錄認定、傳習計畫與出版紀錄，致力於建構永續發展的支持系統，而專書的出版，不僅是對陳嬿朱一生奉獻的崇高致敬，更彰顯臺灣在傳統文化保存政策上的深耕成果。

陳嬿朱自青少年時期投身南管，長期活躍於臺南南聲社及各地館閣的整絃活動，展現出極高的藝術修為。（記者劉昕翊攝）

《古韻悠遠─人間國寶陳嬿朱的南管風華》收錄重要史料、訪談紀錄及曲譜等精采內容，記錄陳嬿朱的南管人生。（記者劉昕翊攝）