「一句吃不下竟成最後對話...」入冬最強寒流來襲 奪命速度超乎想像！急診醫曝多起致命案例

寒流來襲氣溫驟降，急診醫師提醒，低溫可能增加OHCA風險，心血管與慢性病患者應特別留意身體警訊。（示意圖／本刊資料照）

「來不及說再見...」入冬首波強烈冷空氣報到，氣溫驟降對心血管與慢性病患者衝擊不容忽視。一名急診醫師近日分享臨床觀察，指出寒流來襲當天，急診室短時間內接連出現多起OHCA（到院前心肺功能停止）案例，其中有病患僅向家人表示「有點吃不下」，返家後便倒地失去意識。貼文曝光後，引發網友對寒流健康風險與生死準備議題的廣泛討論。

寒流來襲為何OHCA暴增？醫師揭急診第一線觀察

該名醫師表示，依過往經驗，第一波寒流或氣溫急降時，急重症個案明顯增加，尤其是清晨與夜間時段。近期某日急診室內，短時間便接獲數名OHCA患者送醫，部分患者在家中突然倒下，送醫時已失去生命跡象。

廣告 廣告

其中一名病患家屬轉述，患者當天早上仍能通話，只提到「沒什麼胃口」，沒想到回到家後便倒臥地上，再也叫不醒。面對突如其來的離別，家屬情緒潰堤，讓第一線醫護人員感受到強烈的無力與沉重。

「一句話都沒交代」成遺憾 醫師談不同家屬的心理狀態

醫師也分享另一名OHCA個案，患者在送醫途中尚有生命徵象，但抵達急診後很快失去意識，經短暫急救後，家屬選擇停止侵入性處置。不同的是，該名患者生前已與家人談過意願，家屬雖然悲痛，卻相對能理解與接受結果。

醫師指出，臨床上可明顯感受到「是否事前談過」對家屬心理狀態的影響，有準備與毫無預期，帶來的衝擊程度截然不同。

寒流健康風險怎麼防？哪些族群要特別注意？

隨著冷空氣南下，心血管疾病患者、長者、癌症病患與慢性病族群，都是寒流期間的高風險對象。醫師提醒，氣溫驟降可能誘發血壓波動、心律不整與突發性心臟事件，應留意以下徵兆：

明顯疲倦、全身無力 食欲驟降 胸悶、呼吸不順 意識改變

若出現異常狀況，應及早就醫，避免延誤。

入冬最強冷氣團報到？

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，本週冷空氣自週四（1/1）起逐步南下，週五（1/2）至週日（1/4）清晨將迎來入冬以來最強冷氣團，屬於首波「強烈大陸冷氣團」。預估本島平地最低氣溫恐降至7度以下，民眾務必做好保暖措施，避免低溫對健康造成衝擊。

更多鏡週刊報導

張文北捷恐攻動機？霸凌真會讓人走向失控嗎 醫點出關鍵「有沒有人接住」

消失的人有多絕望？日本1年8萬人「人間蒸發」真相曝 失蹤者選擇從社會「死亡」

世界級失物招領！台大學生證從埃及回家了 12小時內找到本人...網驚：台灣人把脆當line群是嗎