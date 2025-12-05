一句好山好水好無聊 區長陳啓榮出書行銷六甲之美

台南六甲區長陳啓榮自費出書《六甲風采詩影集》，寫了百首詩行銷六甲。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲好山好水好無聊？到任6年的六甲區長陳啓榮帶著公所團隊深耕與實際踏查，發現六甲文化、歷史、自然、生態、產業、美食與景點等亮點，特地自費出書《六甲風采詩影集》，寫了100首詩搭配他拍的照片出版，行銷六甲之美。

《六甲風采詩影集》新書今天(5日)發表，內頁分美食、觀光旅遊、老屋、古廟、落羽松、埤塘、老樹、步道、裝置藝術，以及特色建築地圖等主題、7篇章，詳細介紹六甲好山好水好風景，讓遊客迅速按圖索驥，輕鬆愜意體驗六甲經典小鎮的悠活。

陳啓榮6年前上任六甲區長時，被鄉親打趣說：「六甲好山好水好無聊」，讓他不知如何回應，但6年來實地探訪後認為，六甲只是未系統性挖掘、行銷；這6年來，公所因此出版6本六甲文史、產業、地景的專書、10多張摺頁地圖、特色文創品，這次並且自費出版《六甲風采詩影集》，電子書也在公所網站有連結，分享給全國鄉親，將六甲的美與六甲的好介紹給大家，讓「六甲學」發光發熱。

陳啓榮說，書本內容分7大篇：老屋、廟宇、花樹、裝置藝術、特色建築、美景與產業美食，同時每一張圖片均搭配一首詩、簡文介紹，巧妙的描繪六甲的自然生態，人文歷史與地方產業。

台南市長黃偉哲肯定陳啓榮認真努力經營區政，還以文化手法行銷六甲的創意，並將六甲落羽松季品牌打響全國。特別一提的是，這本六甲風采詩影集紀錄六甲諸多珍貴照片與詩情畫意文字相當不容易，希望吸引全國民眾來六甲深度旅遊，帶動觀光效應。

《六甲風采詩影集》分7篇不同主題介紹六甲之美。(記者楊金城攝)

六甲公所6年來出版6本六甲文史、產業、地景的專書。(記者楊金城攝)

