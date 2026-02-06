「一句對不起都沒有」八點檔《豆腐媽媽》拍戲爆墜落意外 家屬PO出演員急救照無助訴經過

民視八點檔《豆腐媽媽》拍攝期間傳出演員替身重傷事件，家屬連日透過社群發文說明事故經過與後續處理狀況。（翻攝自民視、Threads）

日前Threads上爆出民視八點檔戲劇《豆腐媽媽》拍攝期間疑似發生工安意外！一名演員替身家屬繼日前在Threads發文表示「今天已經第17天沒有看到爸爸了」。後續發文也揭露事故當天的拍攝環境與受傷經過外，稍早再度發文指出，事發至今家屬長時間獨自承受照護與溝通壓力，並質疑製作單位與電視台在安全管理與事後關懷上的處理方式。對此，民視已做出回應，強調將負起相關責任並檢討拍攝安全。

《豆腐媽媽》拍戲事故時間軸為何？ 家屬多篇發文還原拍攝經過

家屬指出，事故發生於1月20日上午9時40分，父親在拍攝《豆腐媽媽》動作場面時，於工地環境進行高處墜落拍攝，過程中發生意外。約11時15分，劇組通知家屬，母親隨即趕往醫院。

根據家屬說法，該場戲需自4層高鋼架往下墜落，現場防護墊疑似位置不正確、數量不足，且現場接應人員多為助理，並非專業安全人員。事故發生瞬間，現場一度出現混亂狀況，未能即時完成接應。

演員替身傷勢有多嚴重？

家屬表示，傷者自接近2樓半高度墜落，頭部直接撞擊水泥地面，當場失去意識，經送醫後轉入加護病房治療。

依家屬整理的醫師診斷內容，傷勢包括：創傷性硬腦膜下出血、腦震盪、顏面撕裂傷、面部骨折、牙齒受損以及全身多處挫傷等。

家屬也提到，母親在醫院被要求簽署病危通知書，對事故後可能的後果與後續處理方式感到徬徨無助。

在最新貼文中，家屬表示，母親連日往返醫院照顧傷者，長時間處於高度壓力與疲憊狀態，「她無法理解——為何去拍一場戲，卻進了 ICU？為何民視電視台，對基本安全措施完全置之不理？」

「從事情發生的第一刻起，高層完全沒有介入，也沒有人來了解真實情況，而是讓我們孤單地面對這一切。對工作安全漠不關心，對受傷的演員毫無關懷。一句『對不起』都沒有。」家屬痛訴。

此外，家屬也提及，近期看到民視對外說明後，仍認為部分安全配置與處理流程尚未獲得清楚交代，並指出傷者後續復原期漫長，工作全面停擺，對家庭生計造成影響。

是否曾有類似拍攝受傷案例？

家屬在貼文中提到，過去數月內曾聽聞其他拍攝現場發生演員受傷情形，包括骨折或脊椎受傷，並表示希望此次事件能成為最後一次，呼籲製作單位正視影視拍攝現場的安全制度。

民視如何回應《豆腐媽媽》工安爭議？

對於外界關切，民視先前回應指出，該名演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝需求自高台跳下，現場已依安全規格設置防護海綿墊，但落地後因反作用力彈出防護範圍，造成臉部受傷。

民視表示，事故發生第一時間即安排就醫，製作單位全程陪同治療，並已向家屬說明，將負擔所有醫療費用、傷病期間收入損失補償，以及後續復健與精神撫慰金等相關責任。

民視也指出，目前仍待家屬提供後續醫療狀況與具體需求，將在合法、合規、合情的前提下妥善處理，並將重新檢視拍攝現場的安全管理流程。

