一句小孩急開刀險被騙 要匯30萬元警及時拆穿假劇本
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
雲林縣斗六警分局斗六派出所，日前接獲轄內金融機構通報，1名石姓婦人準備匯款30萬元。斗六警分局表示，但行員察覺情況可疑，希望警方到場協助。警員羅建智、蘇均雅立即趕往現場，展開勸阻與查證。原來婦人先前於社群平台，與1名自稱是親友的網友互動，對方以熱絡聊天方式取得信任，之後再轉至通訊軟體line持續聯繫。當天對方宣稱「孩子急需動手術」、「人在國外無法匯款」，甚至謊稱已先匯款至婦人帳戶，要求她代為匯出手術費。
警方表示，石姓婦人深信不疑，依指示前往銀行匯款，但行員察覺她神情緊張、說詞前後不一，加上近期「小孩住院急需費用」的詐騙案件頻傳，立即啟動關懷提問並通報警方。員警場逐一說明詐騙集團，常以「緊急醫療情境」操弄情緒、製造壓力，使被害人無暇查證。耐心勸導後，石姓婦人終於驚覺被騙。
斗六警分局提醒，網路交友務必保持警覺，凡遇到急需匯款、以疾病、手術、事故等理由催促者，多半具有詐騙風險；如有疑慮，可立即撥打165反詐騙專線查證，避免辛苦積蓄遭詐騙集團覬覦。
照片來源：雲林縣警方提供
