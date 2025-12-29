一句承諾跨越兩年苗大湖國中師生走入日照中心送暖園藝治療實踐代際共融世代共好為寒冬注入暖流

迎接一一五年新年之際，苗栗縣立大湖國中師生跨越鄉鎮走進衛福部苗栗醫院附設北苗市場日照中心，與長輩一同進行盆器彩繪與鳳梨花移植等園藝治療活動。透過植物的生命力，結合青少年的熱情與陪伴，為長輩送上溫暖的新年祝福，也讓日照中心洋溢著溫馨笑聲。

本次活動由大湖國中輔導室主任楊明獻與教師盧重佑帶領學生參與，背後蘊藏著一段「守信」的動人故事。回溯民國一一二年五月十一日，當時仍就讀國一的劉姓同學，曾隨楊明獻主任及徐意雯老師前往北苗市場日照中心參加母親節活動，陪伴長輩共度佳節。活動結束前，一位長輩輕聲詢問：「你還會再來看我嗎？」劉同學毫不遲疑地回答：「會啊。」一句簡單的承諾，成為兩年後再次相遇的起點。

廣告 廣告

時光流轉至今一一四年，劉同學即將於下學期自大湖國中畢業，卻始終惦記著當年的約定，主動向楊明獻主任提議，希望能再次帶著學弟妹回到日照中心探望長輩。楊主任深受感動，認為這是難得的品德教育實踐契機，隨即著手規劃，促成這場結合「園藝治療」與「代際共融」的溫馨活動。

活動在楊明獻主任與盧重佑老師的專業引導下展開。學生們化身為「小老師」，耐心陪伴長輩拿起畫筆，在純白的盆器上彩繪出繽紛圖樣。隨後進行的植物移植環節中，學生協助長輩親手將象徵「旺來」的鳳梨花植入盆中。過程中，長輩不僅訓練了手部精細動作，也在互動中露出燦爛笑容，現場氣氛溫馨感人。

衛福部立苗栗醫院院長徐國芳對此次活動表達高度肯定。他表示，園藝治療透過觸覺、視覺與色彩刺激，有助於延緩長輩失智與失能，促進身心健康。徐院長同時肯定該校長期深耕品德教育的成果，並特別感謝大湖國中師生走入日照中心，用實際行動實踐關懷與守信，讓醫療照護空間轉化為充滿溫情的共融場域。

苗栗醫院社會工作室主任徐慧琪指出，日照中心成立的初衷，是希望長輩能在熟悉的社區中安心生活。此次結合大湖國中的教育資源，不僅讓學生在服務中學習尊重與關懷，也讓長輩在陪伴中提前感受歲末佳節的喜悅，成功實踐「代際共融」的理念（見圖）。

參與活動的學生感性分享，看見長輩珍惜地抱著親手完成的盆栽，讓他們深刻體會到，「陪伴」就是最珍貴的禮物。這場結合感官療癒與情感交流的園藝活動，在歡聲笑語與感動中圓滿落幕，不僅為長輩帶來身心慰藉，也為寒冬中的苗栗注入一股溫暖動人的力量。