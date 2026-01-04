一句祝福惹禍？女粉高舉辭職牌 李榮浩嚇爆：我有點後悔跟你講話

記者林宜君／台北報導

歌手李榮浩近日巡演期間，台下發生一段讓李榮浩本人都嚇到的插曲，一名女粉絲的舉動不僅引發全場關注，也讓他當場急忙澄清自己的原意。演唱會進行到與觀眾互動環節時，一名女粉絲高舉手寫牌子，上頭寫著：「聽你的不讓自己受一點委屈，所以我離職了！祝我快樂！」，內容曝光後立刻吸引李榮浩注意，他讀完文字後神情一愣，現場氣氛瞬間轉為錯愕又好奇。

李榮浩隨即開口詢問，確認對方是否真的因為自己先前在演唱會上向歌迷送出的新年祝福，鼓勵大家「不要委屈自己」，才做出辭職的決定。得知對方態度認真後，李榮浩立刻補充說明，強調那段話只是祝福，並非要大家衝動做重大人生選擇，也語重心長地提醒：「工作還是很重要的。」為了緩和現場氣氛，李榮浩接著自嘲笑說：「我有點後悔跟你講話了」，一句話成功讓全場笑聲爆出，也讓這段插曲在社群平台迅速傳開。不少網友笑稱，這場演唱會「差點多了一位被歌手勸回職場的粉絲」，也再次見識到李榮浩臨場反應的幽默感。

