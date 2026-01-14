一句話傷很深！李亞萍點名余祥銓…他首談余天後事惹鼻酸

娛樂中心／張予柔報導



現年75歲的資深藝人李亞萍日前受訪時坦承罹患失智症，醫師告知是長年憂鬱、自閉與躁鬱症交互影響下引發的併發症，目前正依醫囑服藥治療。消息曝光後，引發各界譁然，許多人都十分擔心她的狀況。近日，兒子余祥銓登上節目，再度被李亞萍點名，表示曾被他一句話深深傷害。





李亞萍淚曝被兒「一句話」傷很深！余天憂吐後事…余祥銓承諾：一定風光大葬

李亞萍在節目中說道，余祥銓曾對她說過「是全家最沒用的人」。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

在節目中被問到是否被說過很受傷的話，李亞萍坦言，余祥銓曾對她說過「是全家最沒用的人」，讓她被傷的很重。對此，余祥銓當場否認，直喊「天地良心，我從來沒說過這句話」，強調自己從未有過這樣的想法。余祥銓的妻子柔柔則緩頰表示，當時並不在現場，推測可能是李亞萍近期身體狀況不是很好，給自己壓力太大，覺得自己沒有工作。

李亞萍淚曝被兒「一句話」傷很深！余天憂吐後事…余祥銓承諾：一定風光大葬

李亞萍在節目中表示「如果家裡一定要犧牲一個人，那就是我這個最沒用的人」。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

李亞萍進一步表示，余祥銓曾嫌她「嘮叨」，余祥銓則反控母親在家中常用手機大聲播放擠粉刺影片，被提醒音量後，卻轉而怒罵余天。李亞萍在節目中表示「如果家裡一定要犧牲一個人，那就是我這個最沒用的人」，余祥銓是獨子，還要傳宗接代。

李亞萍淚曝被兒「一句話」傷很深！余天憂吐後事…余祥銓承諾：一定風光大葬

余祥銓陪父親看《父後七日》聊身後事，承諾爸爸「一定風光大葬」。（圖／翻攝Youtube頻道《11點熱吵店》）

談到余天罹患攝護腺癌，接受全切手術治療的往事，余祥銓透露，曾陪父親觀看電影《父後七日》，兩人因此聊到身後事，余天一度感嘆「我以後會不會都沒人送我，因為我送過太多人了」，讓人聽了鼻酸。他當時回應，會親自幫爸爸處理後事，承諾一定「風光大葬」。



原文出處：李亞萍淚曝被兒「一句話」傷很深！余天憂吐後事…余祥銓承諾：一定風光大葬

