一句話封神！陸男分享煮蛋秘訣 8天竟吸引356萬人追蹤

大陸抖音平台近日出現一位「蛋神」，一名暱稱為「愛吃蛋」的網友馮先生，憑藉精確到秒的煮蛋教學影片，竟在8天內吸引356萬粉絲追蹤，獲讚數更突破千萬。11日，馮先生接受《封面新聞》訪問時表示，對於自己「一句話封神」的經歷感到意外，連用數個「沒想過」形容心情，強調自己只是一個愛吃蛋的普通人。

事件起因於一位博主分享父親煮的雞蛋，蛋黃帶有金色紋路，看起來沙軟綿密，吸引大批網友求教學。馮先生在評論區淡定回應：「這個是水開下蛋，9分12秒撈出立馬過涼水的效果。」這句話讓他一句封「神」，評論區瞬間變成交作業現場，他不時專業點評，讓網友直呼「蛋神」。

見到網友高度關注，馮先生開始拍攝影片分享煮蛋經驗。從12月4日發布第一支影片至12月11日，他在8天內上傳15支影片，內容包括不同熟度的水煮蛋、平底鍋做的漫畫蛋、不散的荷包蛋、入口即化的雞蛋羹等，成功在小眾賽道出圈。

馮先生透露，他本身就愛吃雞蛋，從最初的健康習慣，到後來的健身需求，再到發自內心地愛吃雞蛋，在每天重複的事情中找到自己的儀式感。他說：「創造樂趣是我生活的態度，我喜歡在單一的東西上創造不一樣的趣味。」他認為，既然要吃雞蛋，不如把它做出不同的口感，也能提高一點幸福感。

馮先生坦言自己是社恐的人，從曾經刷影片的觀眾，變成被刷的創作者，壓力隨之而來，擔心網路這把雙刃劍，也擔心創新遇到瓶頸。對於網路上頗有爭議的「一天吃40個蛋」言論，他拒絕提及。馮先生表示，能夠用自己淺薄的知識，幫助大家找到喜歡口感的雞蛋，他感到自豪，未來會繼續更新對雞蛋的認識，例如挑選雞蛋和判斷雞蛋的新鮮度。

