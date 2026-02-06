一句話引爆搶人大戰！「百歲人瑞」案始末一次看

北市馬偕醫院外日前上演「百歲人瑞」搶人大戰，102歲王老先生原本由新婚配偶帶往醫院回診拿藥，卻被兒子媳婦等10人帶回家。（圖／翻攝畫面）





日前台北市馬偕醫院外，發生一起「百歲人瑞」搶奪戰，102歲王老先生在賴姓新婚配偶（前看護）和新任外籍看護的陪同下，前往醫院複診拿藥，未料王老先生親身兒子、媳婦和孫子女共10人卻突然出現將王老先生推走，搶人大戰讓現場不少民眾看傻眼，賴姓新婚配偶最後告上警局，對當天出現在醫院的10人提出傷害、強制、公然侮辱罪並申請保護令，但其實會發生搶人大戰全因律師的一句話！

1月８日，中山分局警方接獲民眾報案稱，有看護不讓家人把自己的老父親帶回家裡看照，警方隨即趕往現場，但孰料賴姓看護卻拿出身分證說，和王老先生已在本１月５日登記結婚，現已是配偶，他想要待在這邊應該也沒問題，因屬於民事糾紛，警方不便介入離開現場。

1月10日王老先生家屬不滿賴姓看護，找來媒體爆料控訴，但情況並未好轉，此舉疑似引來賴姓看護不滿，至此家屬完全無法接觸到王老先生，１月中家屬直接到警局對賴姓看護提告強制罪，期間家屬也委請律師進行民事訴訟，而律師也告知家屬，人要回來對之後的訴訟會比較有利，因此才會上演這齣搶人大戰。

2月3日，賴女與新聘的外籍看護，帶著王老先生回馬偕醫院復診拿藥，王老先生的３個兒子、３個媳婦、３個孫子、１個孫女共10人突然現身搶人，其中兩人把王老先生和賴女、新聘外籍看護隔開，孫子隨即將王老先生推上早已叫好無障礙計程車揚長而去。賴女不滿王老先生家屬，因此到警局對當天到場10人提告傷害、強制、公然侮辱罪並申請保護令。

據了解，王老先生有10名子女，但有2人已過世，民國89年間自己面試找來賴女擔任看護，過去為代書的王老先生累積不少財富，原本住在陽明山由看護照料，但後來搬至中山區賴姓看護住家，弔詭的是上月王老先生與看護結婚，家屬卻毫無所悉，到底是家屬疏於關心老父親？還是看護刻意隱瞞？恐怕需要冗長的訴訟去釐清，但遺憾的是，百歲人瑞恐怕無法撐到結果出爐那一天。

