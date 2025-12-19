一句話搞定尋屋需求 向「永慶AI特助」發問就能輕鬆找房

cnews124251219a10

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

房仲業迎來AI變革，永慶房產集團推出智慧房產服務「永慶AI特助」，將找房流程化繁為簡。消費者只要在LINE上發問，系統就能主動篩選並推薦合適物件，同時提供房屋重點特色、實價登錄價格參考，以及社區生活機能與環境分析，讓資訊一次到位。當遇到心儀物件時，還能透過網頁或APP的「線上問」功能，直接與永慶房屋的專業經紀人取得聯繫，快速掌握細節並安排看屋。永慶房屋表示，以科技結合專業服務，重新定義找房體驗，帶動產業邁向「開口就有答案」的智慧房仲新時代。

永慶房產集團導入大數據、自然語言處理等AI技術，開發出「永慶AI特助」，並提供消費者三大亮點服務：「找房問AI」、「特色問AI」、「社區問AI」。在「找房問AI」，消費者只需要敘述自己理想房屋的模樣，例如：「我想要空間大一點、採光好一點的房子」、「我想要找鄰近捷運站、備有電梯的大樓」，AI特助就會理解消費者需求，並自動推薦適合的房屋。

篩選出房屋後，消費者只要點選「特色問AI」，便可向AI特助詢問社區管理費、電梯數量、靠近哪個捷運站等房屋的大小細節。至於在「社區問AI」裡，消費者若有心儀的社區或是生活圈，只要輸入社區名稱，AI特助就會提供社區簡介以及待售中物件；若輸入路段，AI特助便會提供路段上的亮點社區，提供消費者做參考。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，傳統的找房過程往往需要消費者自行輸入關鍵字，然後再逐個房屋進行搜尋、整理，過程曠日廢時，耗費消費者大量時間和心力。為了翻轉傳統的找房模式，永慶運用AI技術，推出「永慶AI特助」，再一次翻轉找房模式，引領產業進入「不用找，只要問」的個人化購售屋體驗。

除了「永慶AI特助」之外，永慶還推出「線上問」科技服務，讓消費者與永慶房屋經紀人員的溝通更流暢。陳賜傑表示，消費者若是找到喜歡的房屋，想要進一步了解房屋細節，可以在永慶房仲網雙北直營區物件頁面上，點選「線上問」功能，便利消費者向負責該物件的永慶房屋經紀人進一步詢問例如：尺寸、樓高、座向、公設等房屋細節，或是詢問經紀人周遭有沒有類似的物件可以一起安排賞屋。將自己在意的內容都掌握後再出發，購屋歷程更精準高效。

陳賜傑表示，永慶最新的AI科技工具，讓買房不用再苦苦尋找，直接問「永慶AI特助」和經紀人員就好，實現「問房」新時代，再加上永慶完整誠實服務，讓買房過程高效又安全。陳賜傑表示，隨著永慶AI房產科技的不斷進步，再搭配上經紀人員的誠實服務，幫助消費者釐清需求、提供更全面的購售屋建議、確保交易過程的安全，消費者將享有更安心、高效的購售屋體驗。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

