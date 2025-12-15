一句話搞定所有事！豆包AI手機掀革命 強大功能引發淘寶微信封殺
大陸推出的豆包AI手機引發市場熱潮，這款由字節跳動與中興通訊合作開發的智能手機，透過AI助手功能徹底改變用戶操作體驗。使用者只需透過語音指令，無需手動開啟各種應用程式，就能完成比價訂票、整理資訊、下單購物等多項任務。這款售價約台幣1萬5的手機雖然受到消費者歡迎，但因其跨應用權限過強，已遭到淘寶、微信、阿里巴巴等平台的封殺，同時在金融和遊戲類應用上也面臨諸多限制。
豆包AI手機的核心功能在於能替用戶操作手機中的應用程式。根據宣傳影片展示，用戶可以透過語音喚醒豆包手機，請它在所有購物軟體上比較洗髮水價格，並選擇最便宜的下單。AI助手會自動瀏覽各購物應用程式，搜尋產品、比價，最後由用戶確認支付和下單，不僅幫助用戶省錢，更節省了大量操作時間。
這款AI手機還能處理更複雜的指令。用戶可以要求豆包幫忙打開特斯拉的前備箱，或預訂特定時間、地點的餐廳。過去這些動作都需要用戶手動點開不同的應用程式，現在只要語音告知AI助手，就能一次完成。
豆包AI助手還具備實用的記憶功能。它能幫助用戶查詢列車的座位號碼、物流櫃取件密碼等資訊，無需開啟應用程式查看。此外，AI助手會記住用戶的習慣、年齡和偏好，以減少詢問頻率，並能針對複雜指令展現推理能力。例如，用戶可以要求豆包將社交媒體上收藏的巴黎餐廳標記在地圖上，協助旅遊規劃。
然而，豆包AI手機也因其強大功能引發爭議。有人利用它在購物平台領金幣、在社交平台獲取流量激勵，甚至嘗試讓AI代打遊戲。這導致目前豆包手機無法使用金融類和遊戲類應用程式。儘管如此，AI手機的出現已對科技界投下震撼彈，勢必顛覆現有的商業模式。
