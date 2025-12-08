一句話撕裂世界 也能照亮時代！《風暴思維》黃兆璽談「善意」應作為危機管理的第一道防線

（記者張芸瑄／綜合報導）當一句話可以成為武器，也能成為信仰；當危機可以被製造，也能被轉化為重生的起點。出版《風暴思維》的作者、黃兆璽指出，當代世界已然走進「危機被設計、衝突被放大、情緒被演算法操控」的時代。他以川普為例，說明如何透過不斷製造危機擴張權力；也回望甘迺迪當年以一句「不要問你的國家為你做了什麼，要問你為你的國家做了什麼」，翻轉一整個世代的思維方向。他強調，唯有為社會搭建「善意框架」，透過相互溝通、彼此理解，才不會在衝突中迷失方向。

在演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，特別邀請東海大學管理學院EMBA助理教授、公共事務暨校友服務處處長黃兆璽，以「策略傳播的全面影響」為題進行專題演講。活動由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司及臺中市東海大學校友會共同協辦。出席者包括禾康消防總經理陳淞屏、東海台中校友會理事長邱于珊、東海校友總會秘書長黎畇汝、東海美國南加州前校友會會長沈曉白，以及沈哲正、黃正聰等多位教授與企業界人士到場。

廣告 廣告

圖／黃兆璽指出，從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，體會策略傳播的影響力早已不只是行銷一個面向。（東海大學 提供）

青年領導力協會理事長周學鏵表示，無論大學或企業，都必須走在永續發展的正確道路上。舉辦本次演講，正是希望在風暴已成為常態的年代，為世代與組織注入更具深度的風險思維、善意視角與公共意識，讓影響力不再只是曝光與聲量，而是回到價值引導與責任承擔。他也認同黃兆璽所提出的觀點，唯有持續深化策略傳播、危機治理與善意框架的理解，影響力才不會被濫用。黃兆璽曾任聯合報記者與主管，也擔任過臺灣師範大學執行長、東海公關室主任，目前任教於東海EMBA，並擔任公共事務暨校友服務處處長，擁有北京大學博士學位，也曾赴美國西北大學整合行銷傳播研究中心，跟隨整合行銷大師是舒爾茨教授學習行銷傳播，著有《風暴思維》、《創意傳播管理》等專書，並曾以專題新聞報導榮獲「永續新聞獎」首獎，在東海大學期間亦以「東大溪」專題再次獲得永續新聞獎肯定。

黃兆璽指出，在這個充滿對立、撕裂與「試圖製造危機以擴增權力」的年代，「善意框架」的重要性遠超過任何時代。善意不是天真，而是一種高度自覺的選擇；不是逃避衝突，而是在衝突中仍願意為對方保留理解、為制度保留信任。他強調，危機發生時，心態的高度決定事件的走向，當仇恨成為流量、當恐懼成為動員工具，最容易失去的不是理性，而是彼此；危機發生時，所以心態往往決定事件的走向，而「善意框架」正是抵抗極端化、情緒政治與仇恨循環的最後防線。

圖／演算法主宰注意力的年代，「青年永續領導力發展協會」舉辦「危機管理專題演講」，由禾康消防股份有限公司、國介企業股份有限公司及臺中市東海大學校友會共同協辦。（東海大學 提供）

在《風暴思維》這本新書的核心論述中，黃兆璽指出，當代的危機已不再只是偶發事故，而是一種可被設計、操控甚至反覆生產的權力機制。他以川普為例說明，當政治人物持續透過高度衝突、簡化敵我與極端敘事主導議題節奏，危機本身就會成為權力擴張的燃料；在演算法與社群平台的放大效應下，情緒的傳播速度遠快於事實，社會也因此更容易陷入對立與撕裂。

相對於以恐懼與對立動員群眾的路徑，黃兆璽也回望甘迺迪的歷史時刻，指出他當年以一句話召喚公共責任，成功扭轉世代的集體想像。他強調，一句話可以撕裂世界，也可以照亮時代；真正高層次的影響力，不是操控群眾的情緒，而是喚醒人們對彼此、對國家、對未來的共同責任。

圖／《風暴思維》黃兆璽（中）以危機管理、全面影響為題進行演講，周學鏵理事長（左）、台中校友會長邱于珊（右）肯定「善意框架」是化解傳播危機的重要關鍵。（東海大學 提供）

黃兆璽更指出，他從傳統媒體時代擔任記者，到演算法時代從事公關與危機處理工作，深刻體會策略傳播的本質轉變。他強調，策略傳播的影響力早已不只是行銷、公關或媒體操作的技術問題，而是一套橫跨組織治理、企業決策、公共信任與社會價值的整合工程。危機不是單一事件的結果，而是制度設計、文化選擇與日常溝通長期累積下的總和；黃兆璽最後說，當演算法放大極端、速度壓倒深度、立場凌駕事實，若領導者只追逐短期聲量，最終將反噬自身；唯有回到價值、責任與長期信任，影響力才不會成為危險的權力工具，而能成為穩定社會、凝聚共識的正向力量。

更多引新聞報導

3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

金價有望再漲一波 投資機構喊明年挑戰4800美元

