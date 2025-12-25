一句話破70年傳統！川普當「NORAD聖誕客服」 對孩童說這些毀童年

編譯張渝萍／綜合報導

聖誕節當然要追蹤聖誕老公公動態！北美防空司令部（NORAD）的追蹤聖誕老人活動已是70年聖誕傳統，稍早聖誕老人已經過美國總統川普封鎖施壓的委內瑞拉，正朝亞馬遜雨林飛奔。

NORAD tracks Santa Claus https://t.co/1OVYVNhphF — Reuters (@Reuters) December 24, 2025

NORAD不僅可讓全球大人小孩線上掌握聖誕老人動態，還提供聖誕老公公客服專線。而重頭戲之一正是美國總統川普當接線員，回應各地孩童打來詢問聖誕老人的疑問。

廣告 廣告

想不到在這個佳節，川普仍不忘炫耀自己的成功與偉大，向來自賓夕法尼亞州的孩子炫耀：「我們贏了賓州，實際上是贏了三次！」川普甚至還稱，不知為何追蹤聖誕老人系統「可以躲過政府效率部刪預算」。

聖誕老人與紅鼻子馴鹿魯道夫急速奔跑中。（圖／翻攝自noradsanta官網）

川普在平安夜對小孩說了什麼？

綜合美媒報導，NORAD的「追蹤聖誕老人」活動展開，今年的聖誕老人客服專線首度開放從官網撥打電話的服務，讓北美地區以外的民眾可方便通話。

活動重頭戲當然是川普接電話，而他與孩子們的對話如預期般地「不如預期」。

川普在鏡頭前開擴音與孩子通話，電話那頭是來自賓州的5歲男童與媽媽。在平安夜這個溫馨的時刻，川普在電話中不忘炫耀他的成就，「賓州很棒，我們贏了賓州，實際上是贏了三次。我們贏了賓州，而且是大勝，所以我很愛賓夕法尼亞州。」然而，川普的確是在2016與2024年在賓州勝出，但2020落敗。

不僅如此，川普還不忘掃興。他對這名男孩說，不知為何NORAD「追蹤聖誕老人」系統竟然躲過政府效率部（DOGE）的預算刪減，絲毫沒有顧及孩童期待聖誕節的心情。

最後，川普總算問了相關問題：「你想聖誕老人送你什麼」。男孩疑似回答3D筆，川普回：「你都會拿到的……等你明早醒來，就會是世上最開心的小男孩。」

其實川普也並非首次破壞孩子們的「聖誕老人」夢。2018年平安夜川普也曾在接聽電話時，對另一頭的7歲孩子說：「你還相信聖誕老人嗎？因為七歲應該很極限了吧！」

川普曾問7歲孩童「你還相信聖誕老人嗎？」。（圖／翻攝自noradsanta官網）

「NORAD聖誕老人追蹤」傳統怎麼來？

每到平安夜當天，會有超過1000名志工從當地時間凌晨4點至午夜，接聽打到1-877-HI-NORAD的電話。而追蹤聖誕老人網站還提供九種語言，讓各國民眾可以一起追蹤聖誕老人的旅程。

去年約有38萬通電話打進位於科羅拉多泉市彼得森太空軍基地的一座機棚，這裡也是NORAD的所在地，機棚內裝飾滿滿的聖誕佈置。

NORAD發言人、弗舒爾上校（Col. Kelly Frushour）表示，雖然聖誕老人不是威脅，但NORAD平時用來執行任務的雷達、衛星與戰機系統，可讓NORAD有能力從太平洋的國際換日線開始追蹤聖誕老人的行程。

她還說：「魯道夫發光的紅鼻子會釋放出類似飛彈的熱訊號，能被NORAD的衛星偵測到。」

NORAD發言人稱，魯道夫發光的紅鼻子會釋放出類似飛彈的熱訊號，能被NORAD的衛星偵測到。（圖／翻攝自noradsanta官網）

這項可愛的傳統始於1955年一場意外，當時NORAD的前身「大陸防空司令部（CONAD）」正密切監控是否有來自蘇聯的核攻擊跡象。

NORAD 表示，有一名孩子誤撥電話到作戰中心，要求與聖誕老人通話。值班指揮官、美國空軍上校修普（Harry Shoup）不忍讓孩子失望，便指示部屬開始「追蹤聖誕老人」，並接聽孩子們的來電。

傳船第一通電話，可能源於「西爾斯百貨」（Sears）在《科羅拉多泉報》刊登的一則廣告，邀請孩子打電話給聖誕老人，卻因電話號碼印刷錯誤或被誤撥，才接到了軍方。

修普在1999年接受美聯社訪問時回憶，當他搞清楚狀況後，便順勢配合，對第一位來電者說：「呵呵呵，我是聖誕老人。」他說：「我的團隊看著我，彷彿我瘋了一樣。」

雖然無法確定第一通電話是在哪一天打進來，但到那年12月23日時，美聯社已報導CONAD正在追蹤聖誕老人的行蹤。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

聖誕老人通過台灣上空！國防部罕見公開飛越照：武裝部隊保持空域控制

一通電話延續70年溫柔！耶誕夜最暖行動 美軍全程鎖定「耶誕老人行蹤」

耶誕老人來了！平安夜22:42通過台灣上空 一鍵追蹤他到哪了

10度低溫來了！「急凍3天」恐達強烈大陸冷氣團 拉拉山、太平山有望下雪

