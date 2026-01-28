一句話秒曝「很久沒出國」 旁人聽完全傻眼 萬人爆共鳴

一名網友近日和朋友討論出國行程時，脫口問「Wi-Fi機要借哪家？」結果友人全都愣住，他才意識到如今旅遊上網方式早已改為eSIM或漫遊，貼文曝光引起萬人共鳴，許多網友也直呼「Wi-Fi真的是時代的眼淚」。

原PO近日於Threads發文指出，已很久沒出國，日前在規劃行程時順口問了「所以Wi-Fi機要借哪家？」話一說出口讓旁邊的友人全都嚇一跳，讓他瞬間意識到這句話已是「過時的旅行用語」。

貼文上線，網友們也有共鳴，「10年沒出國的我小聲問，現在只能買漫遊嗎」、「好久沒聽到Wi-Fi機這個詞」、「本來想說哪有那麼誇張，我前陣子還在用啊！結果突然意識到2018年已經是8年前了...」、「好久沒聽到Wi-Fi機了，那你有聽過eSIM嗎」、「我同事那天也跟我說Wi-Fi機」、「Wi-Fi機真的是時代的眼淚」、「上上周來台灣出差的日本人，他們說有自備Wi-Fi機，我還想了一下那是什麼」。

Wi-Fi機分享器曾是出國上網的首選工具，其中「Wi-Ho特樂通」曾是人手一台的旅遊必備神器，但隨著eSIM與漫遊服務普及，租用分享器的市場逐漸萎縮，已於去年底正式結束服務。

旅日達人林氏璧表示，因SIM卡出現，再加上eSIM的方便度，使得Wi-Fi機使用率大幅下降，但特樂通曾試圖跟上潮流，提供各種上網方案，生意也穩定，無奈此次因日本總公司策略關閉門市，他感嘆「真的覺得蠻可惜的」。

