一句話突破喜劇盲腸1／不談感情只看合不合拍 孫可芳拆解肉食女作風

你有心事嗎？你有苦惱嗎？孫可芳化身最佳閨密克拉拉，讓大家把煩惱拿出來清乾淨。

印象中，孫可芳飾演都是扮演討喜的小女人，就像是從小看著長大的鄰家妹妹似的。在新戲《何百芮的地獄戀曲》，她再次出場飾演最佳閨密克拉拉，只是這回克拉拉從口無遮攔進化到百無禁忌，不斷換床伴的肉食女。

儼然每個人身邊，都有一位像克拉拉這種行事風格的朋友，什麼話都敢講、什麼事都敢做，看著看著，似乎我們都認識克拉拉。「我覺得人有滿多面相，就是大部分跟很熟的好朋友碰面的話，我也是滿活潑的那一個。就像去遊樂園，會主動提議要去玩什麼設施，想要把氣氛弄快樂一點，喜歡讓大家都開開心心。」

廣告 廣告

如果有機會跟孫可芳私下相處的話，會發現某一些面向是她沒有在鏡頭前展示過的，而戲劇恰好給了這個機會。

作風放得開 腦袋很震驚

孫可芳說，儘管在戲裡克拉拉是氣氛擔當，也常做一些瞎事，但這些看似很容易被歸類到膚淺的舉止，並不等於她是個簡單又容易理解的人，「就像是，如果我跟比較不熟悉的朋友出門的話，就會有不一樣的表象。」

雖然克拉拉的很多行事作風，跟孫可芳的價值觀相差甚遠，但她也發現， 時下真的有一批這樣作風的人， 不求感情只求滿足當下。

但也因為克拉拉這回作風很放得開，加上個性又相當直爽，即使經歷各種千錘百鍊的考驗，依然是我行我素，這讓人忍不住覺得，這種最佳閨密到底是不是只存在於編劇的想像？

「我覺得自己跟她最不像的地方，當然就是感情觀吧。」孫可芳說當初接下克拉拉這個角色後，就真的去做調查，發現不見得這種現象只存在於年輕的女性，「現在真的有一批這樣子的人，不談戀愛，只在交友軟體上尋求肉體的夥伴。他們就是短暫的相處，或是很合得來、再來考慮長期的相處；但是堅持不交往、也不談感情，就很公式化。假使今天有這個需求，他們就約見面。」

更多鏡週刊報導

鏡大咖／一句話突破喜劇盲腸 孫可芳

一句話突破喜劇盲腸2／孫可芳傻當閨密垃圾桶 結局自己變小丑

一句話突破喜劇盲腸3／誠實面對鏡頭 孫可芳：演戲不享受無法吸引觀眾