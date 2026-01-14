一句話突破喜劇盲腸2／孫可芳傻當閨密垃圾桶 結局自己變小丑

「悲劇放遠了來看，就是喜劇。」可是演出的當下，情緒卻是喜劇， 這就是孫可芳認為搞笑最難的地方。

印象中，孫可芳飾演都是扮演討喜的小女人，就像是從小看著長大的鄰家妹妹似的。在新戲《何百芮的地獄戀曲》，她再次出場飾演最佳閨密克拉拉，只是這回克拉拉從口無遮攔進化到百無禁忌，不斷換床伴的肉食女。

「剛開始，我覺得很震驚，因為這跟我自己的價值觀、受到的教育，都不符合。跟導演討論後，希望我可以有神來一筆發揮的部分，把我的個性運用在這個角色上。畢竟私下相處過的人都會知道，我有這樣的面向，但角色上比較少發揮到。」

廣告 廣告

孫可芳說克拉拉換了一個又一個的床伴，並不是抱著想要征服天下男人的心態，而是某種程度的少根筋；一般人都是從錯誤嘗試中累積經驗、進而學得教訓，從而有所成長，但克拉拉完全不會這樣，「我們現實中往往是想很多，她就是不會想到那麼多，就是當下而已。因為我真的有這樣子的朋友，就說短期內都不談戀愛。」

勸合不勸離 變成垃圾桶

但是現實中，當個最佳閨密鐵定不像戲裡那麼容易，見面來個火鍋聚餐就能搞定。孫可芳說最糟糕的經歷，就是當朋友的感情啦啦隊，畢竟很多時候都是勸合不勸離，「偏偏就會碰上那種很支持朋友的決定、好好好分手，一起臭罵『那個渣男怎麼怎麼糟糕！』然後一起在KTV、唱一些情歌陪她哭，『這種爛男生怎麼樣又怎麼樣』。結果沒多久，他們復合了，而且甚至沒有跟我說，我就覺得，『天啊。我是全世界最蠢的人！』」

最佳閨密演起來容易，但現實中做起來難，孫可芳秉持一個原則，就是不要隨便跟當事人， 一起數落對方的另一半， 以免日後很容易當小丑。

「所以有了這個經歷，就覺得現在長大一點，我不輕易評論對方的另外一半。就算我知道他們有他們的問題，但是我不輕易評論。」孫可芳說個人立場還是傾向勸合不勸離，但目標是希望大家都能和諧相處，「畢竟看到他們非常不開心，我也會覺得很尷尬。」

僅次於這種被蒙在鼓裡悄悄復合的經驗，就是當朋友永遠走不出分手的傷痛，只好一直當對方吐苦水的垃圾桶，孫可芳說：「我有少數這樣的朋友，就會一直在那個分手的傷痛走不出來。就我對她的認知來說，那表示這一段感情對她來說非常、非常重要。可是，如果我覺得那段感情不過是曇花一現的話，我還是會謹守過去犯的錯，就是不要隨便跟著當事人，一起數落另外一半，因為這樣很容易到頭來自己變成小丑。」

嚴肅演喜劇 鏡頭很誠實

其實在沒有正式出道前，孫可芳拍了不少以12星座為主題的搞笑網路短片，「當時我對這種類型，是覺得很開心的，認為看的人也會跟著很開心，自己又可以有很多創意發想機會，心情上也能很輕鬆。」反而出道之後，很少碰到喜劇題材，但她一直認為，喜劇是最困難的，「因為有人說，悲劇放遠了來看，它就變喜劇；當下的情緒，卻是喜劇。最難的地方，就是節奏、默契，跟每個人的笑點，都不一樣。」

孫可芳（左）於《何百芮的地獄戀曲》扮演最佳閨密克拉拉，跟詹懷雲（右）講八卦。（彼此影業提供）

更多鏡週刊報導

鏡大咖／一句話突破喜劇盲腸 孫可芳

一句話突破喜劇盲腸3／誠實面對鏡頭 孫可芳：演戲不享受無法吸引觀眾

一句話突破喜劇盲腸1／不談感情只看合不合拍 孫可芳拆解肉食女作風