一句話突破喜劇盲腸3／誠實面對鏡頭 孫可芳：演戲不享受無法吸引觀眾

如果我30歲的時候是克拉拉，那會是什麼樣子？」 撇開對劇中人行為的認同與否，孫可芳也羨慕那種活在當下的人生哲學。

印象中，孫可芳飾演都是扮演討喜的小女人，就像是從小看著長大的鄰家妹妹似的。在新戲《何百芮的地獄戀曲》，她再次出場飾演最佳閨密克拉拉，只是這回克拉拉從口無遮攔進化到百無禁忌，不斷換床伴的肉食女。

因此回到《何百芮的地獄戀曲》，出發點雖然要讓觀眾哈哈大笑，但過程又不是每隔10秒就要有一個笑點，孫可芳說骨子裡這還是戲劇，「覺得在鏡頭前面要很誠實，細節都會被觀眾看得很清楚。所以如果自己沒有很享受這個戲，也不會吸引觀眾收看。」

「我要讓大家覺得好笑，重點還是會擺在我的角色；即使我是嚴肅在拍這個戲，但是以輕鬆愉快的狀態，投入在這個角色裡面。」只是說歸說，孫可芳也提到，看了劇本發現這回克拉拉還升格當了經紀人，這簡直比恐怖片還慘，「如果是我經紀人對我這樣，我一定會瘋掉。」所以最佳閨密，還是只當閨密就好。

在走入婚姻、也當了媽媽以後，回頭看克拉拉這樣的單身女郎，孫可芳會有什麼不同的想法嗎？她表示無論如何，都不會去批判戲裡人物的行為對錯，因為一旦評價、就無法認同，到頭來就會影響到演出了，「應該是說，我自己會去想像，如果我30歲的時候是克拉拉，那會是什麼樣子？」

「我也是很羨慕她的，因為她就是活在當下。別人的腦袋是『人生要多想幾步』，但她永遠都是『只有一步』『說走就走』。」

孫可芳小檔案：我當過全世界最蠢的人

11月2日生，以《天黑請閉眼》入圍第52屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，《五味八珍的歲月》入圍第53屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《若是一個人》入圍第56屆金鐘獎戲劇節目女主角獎，《你的婚姻不是你的婚姻—聖筊》入圍第58屆金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，《何百芮的地獄毒白》入圍第59屆金鐘獎戲劇節目女配角獎。新作《何百芮的地獄戀曲》每週日於八大電視首播，Netflix、My Video上架。

